Рейтинг@Mail.ru
Правительство продлило запрет на вывоз отходов лома и драгметаллов - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:35 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/metall-1946790044.html
Правительство продлило запрет на вывоз отходов лома и драгметаллов
Правительство продлило запрет на вывоз отходов лома и драгметаллов - РИА Новости, 17.05.2024
Правительство продлило запрет на вывоз отходов лома и драгметаллов
Правительство России продлевает временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов до 20 ноября, говорится в сообщении пресс-службы кабмина. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T20:35
2024-05-17T20:35
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150565/10/1505651096_0:65:1500:909_1920x0_80_0_0_623575622bb31b436fe5de35a9e5363b.jpg
ОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Правительство России продлевает временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов до 20 ноября, говорится в сообщении пресс-службы кабмина. "В России вводится временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Решение позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий и повысить налоговые поступления. Согласно подписанному постановлению правительства, ограничение будет действовать 6 месяцев – с 20 мая по 20 ноября 2024 года", - сообщается в материале. Временный запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов действовал ранее, его срок истек 30 апреля текущего года.
https://ria.ru/20240507/musor-1944509742.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150565/10/1505651096_103:0:1399:972_1920x0_80_0_0_9f31a3c78b2ed8a6622dce4a7f430393.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия
Экономика, Россия
Правительство продлило запрет на вывоз отходов лома и драгметаллов

Правительство продлило запрет на вывоз отходов лома и драгметаллов до 20 ноября

© РИА Новости / Александр КондратюкВывоз металлолома
Вывоз металлолома - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Вывоз металлолома. Архивное фото
Читать ria.ru в
ОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Правительство России продлевает временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов до 20 ноября, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
"В России вводится временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Решение позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий и повысить налоговые поступления. Согласно подписанному постановлению правительства, ограничение будет действовать 6 месяцев – с 20 мая по 20 ноября 2024 года", - сообщается в материале.
Временный запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов действовал ранее, его срок истек 30 апреля текущего года.
Работа мусоросортировочного завода - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Путин поручил обеспечить полную сортировку мусора
7 мая, 19:06
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала