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Правительство продлило запрет на вывоз отходов лома и драгметаллов
Правительство продлило запрет на вывоз отходов лома и драгметаллов - РИА Новости, 17.05.2024
Правительство продлило запрет на вывоз отходов лома и драгметаллов
Правительство России продлевает временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов до 20 ноября, говорится в сообщении пресс-службы кабмина. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T20:35
2024-05-17T20:35
2024-05-17T20:35
экономика
россия
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ОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Правительство России продлевает временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов до 20 ноября, говорится в сообщении пресс-службы кабмина. "В России вводится временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов. Решение позволит увеличить загрузку российских аффинажных предприятий и повысить налоговые поступления. Согласно подписанному постановлению правительства, ограничение будет действовать 6 месяцев – с 20 мая по 20 ноября 2024 года", - сообщается в материале. Временный запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов действовал ранее, его срок истек 30 апреля текущего года.
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экономика, россия
Правительство продлило запрет на вывоз отходов лома и драгметаллов
Правительство продлило запрет на вывоз отходов лома и драгметаллов до 20 ноября