https://ria.ru/20240517/meksika-1946752770.html

В Мексике в перестрелке погибли шесть человек, включая кандидата в мэры

В Мексике в перестрелке погибли шесть человек, включая кандидата в мэры - РИА Новости, 17.05.2024

В Мексике в перестрелке погибли шесть человек, включая кандидата в мэры

Прокуратура мексиканского штата Чиапас расследует акты насилия в муниципалитете Ла-Конкордия, где на предвыборном митинге в перестрелке погибли шесть человек,... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T18:05

2024-05-17T18:05

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МЕХИКО, 17 мая - РИА Новости. Прокуратура мексиканского штата Чиапас расследует акты насилия в муниципалитете Ла-Конкордия, где на предвыборном митинге в перестрелке погибли шесть человек, включая кандидата в мэры Лусеро Лопес Маса, еще двое получили ранения. "Сотрудники государственной профилактической полиции были на месте первыми и подтвердили гибель шести человек: трех женщин, одна из которых была несовершеннолетней, и трех мужчин. Кроме того, два человека получили огнестрельные ранения. По предварительным данным, столкновение произошло между вооруженными гражданскими лицами во время мероприятия политической кампании, в котором участвовала кандидат на пост главы муниципалитета Ла-Конкордия от Народной партии Чьяпаса Лусеро Лопес Маса", - говорится в сообщении на странице прокуратуры штата Чиапас в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ как экстремистская). Местные СМИ уточнили, что в числе жертв перестрелки - и сама Лопес Маса. Семья кандидата несколько недель назад уже становилась объектом преступных нападений - ранчо ее отца атаковали бандиты, которые сожгли находящуюся там технику и застрелили нескольких рабочих.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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