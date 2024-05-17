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Президент Мексики неожиданно высказался о российских писателях - РИА Новости, 17.05.2024
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08:31 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/meksika-1946581869.html
Президент Мексики неожиданно высказался о российских писателях
Президент Мексики неожиданно высказался о российских писателях - РИА Новости, 17.05.2024
Президент Мексики неожиданно высказался о российских писателях
Президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор посоветовал в соцсети X молодежи читать произведения Федора Достоевского и Льва Толстого. "К сведению молодежи. При всем РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T08:31
2024-05-17T08:31
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор посоветовал в соцсети X молодежи читать произведения Федора Достоевского и Льва Толстого. "К сведению молодежи. При всем уважении к TikTok и соцсетям, ничто не сравнится с чтением хорошей книги", — подчеркнул он.В частности, он назвал "Преступление и наказание" Достоевского, а "Войну и мир" Толстого, "Тараса Бульбу" Николая Гоголя, работу Владимира Ленина "Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции" и трактат Нового времени Никколо Макиавелли "Государь".
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мексика, латинская америка, в мире, россия
Мексика, Латинская Америка, В мире, Россия
Президент Мексики неожиданно высказался о российских писателях

Президент Мексики Обрадор посоветовал читать Толстого, Достоевского и Гоголя

© AP Photo / Marco UgarteПрезидент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© AP Photo / Marco Ugarte
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор посоветовал в соцсети X молодежи читать произведения Федора Достоевского и Льва Толстого.

"К сведению молодежи. При всем уважении к TikTok и соцсетям, ничто не сравнится с чтением хорошей книги", — подчеркнул он.
В частности, он назвал "Преступление и наказание" Достоевского, а "Войну и мир" Толстого, "Тараса Бульбу" Николая Гоголя, работу Владимира Ленина "Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции" и трактат Нового времени Никколо Макиавелли "Государь".
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Лавров порекомендовал европейцам почитать Гоголя и Достоевского
23 апреля, 14:10
 
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