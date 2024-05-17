https://ria.ru/20240517/meksika-1946581869.html

Президент Мексики неожиданно высказался о российских писателях

Президент Мексики неожиданно высказался о российских писателях - РИА Новости, 17.05.2024

Президент Мексики неожиданно высказался о российских писателях

Президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор посоветовал в соцсети X молодежи читать произведения Федора Достоевского и Льва Толстого. "К сведению молодежи. При всем РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T08:31

2024-05-17T08:31

2024-05-17T08:31

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор посоветовал в соцсети X молодежи читать произведения Федора Достоевского и Льва Толстого. "К сведению молодежи. При всем уважении к TikTok и соцсетям, ничто не сравнится с чтением хорошей книги", — подчеркнул он.В частности, он назвал "Преступление и наказание" Достоевского, а "Войну и мир" Толстого, "Тараса Бульбу" Николая Гоголя, работу Владимира Ленина "Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции" и трактат Нового времени Никколо Макиавелли "Государь".

https://ria.ru/20240423/lavrov-1941768007.html

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мексика, латинская америка, в мире, россия