https://ria.ru/20240517/meksika-1946581869.html
Президент Мексики неожиданно высказался о российских писателях
Президент Мексики неожиданно высказался о российских писателях - РИА Новости, 17.05.2024
Президент Мексики неожиданно высказался о российских писателях
Президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор посоветовал в соцсети X молодежи читать произведения Федора Достоевского и Льва Толстого. "К сведению молодежи. При всем РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T08:31
2024-05-17T08:31
2024-05-17T08:31
мексика
латинская америка
в мире
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594410459_0:17:3080:1749_1920x0_80_0_0_97d1a24e471d3e48fb999c0963615347.jpg
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Президент Мексики Мануэль Лопес Обрадор посоветовал в соцсети X молодежи читать произведения Федора Достоевского и Льва Толстого. "К сведению молодежи. При всем уважении к TikTok и соцсетям, ничто не сравнится с чтением хорошей книги", — подчеркнул он.В частности, он назвал "Преступление и наказание" Достоевского, а "Войну и мир" Толстого, "Тараса Бульбу" Николая Гоголя, работу Владимира Ленина "Государство и революция. Учение марксизма о государстве и задачи пролетариата в революции" и трактат Нового времени Никколо Макиавелли "Государь".
https://ria.ru/20240423/lavrov-1941768007.html
мексика
латинская америка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594410459_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_ae8401cfb96d8ee230bef2cf87a780d5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мексика, латинская америка, в мире, россия
Мексика, Латинская Америка, В мире, Россия
Президент Мексики неожиданно высказался о российских писателях
Президент Мексики Обрадор посоветовал читать Толстого, Достоевского и Гоголя