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В аэропорту Минеральных вод потушили открытый огонь на кровле

В аэропорту Минеральных вод потушили открытый огонь на кровле - РИА Новости, 17.05.2024

В аэропорту Минеральных вод потушили открытый огонь на кровле

Открытый огонь на кровле двухэтажного здания в аэропорту Минеральных Вод удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T16:19

2024-05-17T16:19

2024-05-17T16:25

происшествия

минеральные воды

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Открытый огонь на кровле двухэтажного здания в аэропорту Минеральных Вод удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Ликвидировано открытое горение", - сказал собеседник агентства. Ранее ведомство сообщало о локализации пожара на 150 квадратных метров.

минеральные воды

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происшествия, минеральные воды, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)