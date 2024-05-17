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В аэропорту Минеральных вод потушили открытый огонь на кровле
В аэропорту Минеральных вод потушили открытый огонь на кровле - РИА Новости, 17.05.2024
В аэропорту Минеральных вод потушили открытый огонь на кровле
Открытый огонь на кровле двухэтажного здания в аэропорту Минеральных Вод удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T16:19
2024-05-17T16:19
2024-05-17T16:25
происшествия
минеральные воды
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Открытый огонь на кровле двухэтажного здания в аэропорту Минеральных Вод удалось ликвидировать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Ликвидировано открытое горение", - сказал собеседник агентства. Ранее ведомство сообщало о локализации пожара на 150 квадратных метров.
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Тушение пожара в аэропорту Минеральных Вод
Тушение пожара в аэропорту Минеральных Вод
2024-05-17T16:19
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РИА Новости
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происшествия, минеральные воды, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Минеральные Воды, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В аэропорту Минеральных вод потушили открытый огонь на кровле
МСЧ: в аэропорту Минеральных вод потушили открытый огонь на кровле