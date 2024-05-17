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Замглавы МИД провел встречу с президентом Мавритании - РИА Новости, 17.05.2024
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16:49 17.05.2024 (обновлено: 16:50 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/mavritaniya-1946723671.html
Замглавы МИД провел встречу с президентом Мавритании
Замглавы МИД провел встречу с президентом Мавритании - РИА Новости, 17.05.2024
Замглавы МИД провел встречу с президентом Мавритании
Замглавы МИД России Михаил Богданов лично обсудил с президентом Мавритании Мохаммедом Ульд Шейхом Эль Газуани развитие отношений стран, в том числе углубление... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T16:49
2024-05-17T16:50
россия
мавритания
бахрейн
михаил богданов
лига арабских государств
в мире
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов лично обсудил с президентом Мавритании Мохаммедом Ульд Шейхом Эль Газуани развитие отношений стран, в том числе углубление внешнеполитической координации, сообщили в МИД РФ. По сообщению на сайте министерства, встреча состоялась в четверг на полях саммита Лиги арабских государств в Манасе, столице Бахрейна. "В ходе беседы основное внимание было уделено рассмотрению комплекса вопросов дальнейшего поступательного развития традиционно дружественных российско-мавританских отношений, включая расширение взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, главным направлением которого является морское рыболовство", - говорится в сообщении. Стороны, чьи подходы по основным проблемам международной повестки близки, подтвердили "взаимную заинтересованность в углублении внешнеполитической координации, в том числе в контексте председательства Мавритании в Африканском союзе в 2024 году", добавили в МИД.
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россия, мавритания, бахрейн, михаил богданов, лига арабских государств, в мире
Россия, Мавритания, Бахрейн, Михаил Богданов, Лига арабских государств, В мире
Замглавы МИД провел встречу с президентом Мавритании

Замглавы МИД Богданов обсудил двусторонние отношения с президентом Мавритании

© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов
Заместитель министра иностранных дел РФ, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / пресс-служба МИД РФ
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Заместитель министра иностранных дел РФ, специальный представитель президента России по Ближнему Востоку Михаил Богданов . Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов лично обсудил с президентом Мавритании Мохаммедом Ульд Шейхом Эль Газуани развитие отношений стран, в том числе углубление внешнеполитической координации, сообщили в МИД РФ.
По сообщению на сайте министерства, встреча состоялась в четверг на полях саммита Лиги арабских государств в Манасе, столице Бахрейна.
"В ходе беседы основное внимание было уделено рассмотрению комплекса вопросов дальнейшего поступательного развития традиционно дружественных российско-мавританских отношений, включая расширение взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, главным направлением которого является морское рыболовство", - говорится в сообщении.
Стороны, чьи подходы по основным проблемам международной повестки близки, подтвердили "взаимную заинтересованность в углублении внешнеполитической координации, в том числе в контексте председательства Мавритании в Африканском союзе в 2024 году", добавили в МИД.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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