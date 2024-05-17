https://ria.ru/20240517/mavritaniya-1946723671.html

Замглавы МИД провел встречу с президентом Мавритании

Замглавы МИД провел встречу с президентом Мавритании - РИА Новости, 17.05.2024

Замглавы МИД провел встречу с президентом Мавритании

Замглавы МИД России Михаил Богданов лично обсудил с президентом Мавритании Мохаммедом Ульд Шейхом Эль Газуани развитие отношений стран, в том числе углубление... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T16:49

2024-05-17T16:49

2024-05-17T16:50

россия

мавритания

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михаил богданов

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в мире

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Замглавы МИД России Михаил Богданов лично обсудил с президентом Мавритании Мохаммедом Ульд Шейхом Эль Газуани развитие отношений стран, в том числе углубление внешнеполитической координации, сообщили в МИД РФ. По сообщению на сайте министерства, встреча состоялась в четверг на полях саммита Лиги арабских государств в Манасе, столице Бахрейна. "В ходе беседы основное внимание было уделено рассмотрению комплекса вопросов дальнейшего поступательного развития традиционно дружественных российско-мавританских отношений, включая расширение взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества, главным направлением которого является морское рыболовство", - говорится в сообщении. Стороны, чьи подходы по основным проблемам международной повестки близки, подтвердили "взаимную заинтересованность в углублении внешнеполитической координации, в том числе в контексте председательства Мавритании в Африканском союзе в 2024 году", добавили в МИД.

https://ria.ru/20240509/niger-1944774512.html

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россия, мавритания, бахрейн, михаил богданов, лига арабских государств, в мире