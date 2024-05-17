https://ria.ru/20240517/mariupol-1946725076.html

В ДНР будут судить пулеметчика "Азова"* за расстрел машины в Мариуполе

В ДНР будут судить пулеметчика "Азова"* за расстрел машины в Мариуполе - РИА Новости, 17.05.2024

В ДНР будут судить пулеметчика "Азова"* за расстрел машины в Мариуполе

Пулеметчик "Азова"*, расстрелявший машину с двумя жителями Мариуполя, предстанет перед судом, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T16:54

2024-05-17T16:54

2024-05-17T16:54

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генеральная прокуратура рф

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пулеметчик "Азова"*, расстрелявший машину с двумя жителями Мариуполя, предстанет перед судом, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего пулеметчика взвода огневой поддержки отдельного отряда специального назначения "Азов"* национальной гвардии Украины… Алексея Короля", - говорится в сообщении. По версии следствия, 14 марта 2022 года Король, выполняя преступный приказ командования, расстрелял автомобиль с гражданскими в Мариуполе - в транспортном средстве находились два мирных жителя, они скончались на месте. Дело направлено в Верховный суд ДНР. Он обвиняется по пп. "а", "ж", "л" части второй статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240329/tribunal-1936496686.html

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мариуполь

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, мариуполь, донецкая народная республика, генеральная прокуратура рф, украина