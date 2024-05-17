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В ДНР будут судить пулеметчика "Азова"* за расстрел машины в Мариуполе - РИА Новости, 17.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:54 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/mariupol-1946725076.html
В ДНР будут судить пулеметчика "Азова"* за расстрел машины в Мариуполе
В ДНР будут судить пулеметчика "Азова"* за расстрел машины в Мариуполе - РИА Новости, 17.05.2024
В ДНР будут судить пулеметчика "Азова"* за расстрел машины в Мариуполе
Пулеметчик "Азова"*, расстрелявший машину с двумя жителями Мариуполя, предстанет перед судом, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T16:54
2024-05-17T16:54
специальная военная операция на украине
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мариуполь
донецкая народная республика
генеральная прокуратура рф
украина
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пулеметчик "Азова"*, расстрелявший машину с двумя жителями Мариуполя, предстанет перед судом, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего пулеметчика взвода огневой поддержки отдельного отряда специального назначения "Азов"* национальной гвардии Украины… Алексея Короля", - говорится в сообщении. По версии следствия, 14 марта 2022 года Король, выполняя преступный приказ командования, расстрелял автомобиль с гражданскими в Мариуполе - в транспортном средстве находились два мирных жителя, они скончались на месте. Дело направлено в Верховный суд ДНР. Он обвиняется по пп. "а", "ж", "л" части второй статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20240329/tribunal-1936496686.html
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в мире, россия, мариуполь, донецкая народная республика, генеральная прокуратура рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Генеральная прокуратура РФ, Украина
В ДНР будут судить пулеметчика "Азова"* за расстрел машины в Мариуполе

Боевика "Азова", расстрелявшего машину с двумя жителями Мариуполя, будут судить

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Пулеметчик "Азова"*, расстрелявший машину с двумя жителями Мариуполя, предстанет перед судом, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 42-летнего пулеметчика взвода огневой поддержки отдельного отряда специального назначения "Азов"* национальной гвардии Украины… Алексея Короля", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 14 марта 2022 года Король, выполняя преступный приказ командования, расстрелял автомобиль с гражданскими в Мариуполе - в транспортном средстве находились два мирных жителя, они скончались на месте. Дело направлено в Верховный суд ДНР.
Он обвиняется по пп. "а", "ж", "л" части второй статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), части 1 статьи 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории).
* Запрещенная в России террористическая организация
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияМариупольДонецкая Народная РеспубликаГенеральная прокуратура РФУкраина
 
 
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