https://ria.ru/20240517/london-1946757436.html

Пограничники лондонского аэропорта анонсировали забастовку

Пограничники лондонского аэропорта анонсировали забастовку - РИА Новости, 17.05.2024

Пограничники лондонского аэропорта анонсировали забастовку

Более 500 сотрудников пограничной службы в крупнейшем лондонском аэропорту "Хитроу" выйдут на забастовку в знак протеста против изменений в графиках дежурств,... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T18:24

2024-05-17T18:24

2024-05-17T18:36

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Более 500 сотрудников пограничной службы в крупнейшем лондонском аэропорту "Хитроу" выйдут на забастовку в знак протеста против изменений в графиках дежурств, говорится в пресс-релизе профсоюза государственных и коммерческих служб (PCS), опубликованном в пятницу на его сайте. "Более 500 членов PCS, работающих в пограничной службе в аэропорте "Хитроу", проведут еще три дня забастовки в рамках спора о новом графике", - говорится в сообщении. Акции пройдут 31 мая, 1 и 2 июня. Эти дни приходятся на окончание коротких школьных каникул в середине семестра, сообщил профсоюз. После этого в период с 4 по 25 июня пограничники также будут отказываться работать сверхурочно, говорится в релизе. Забастовка приведет к перебоям в работе паспортного контроля, предупредил PCS. Представитель британского МВД, слова которого приводит телеканал Sky News, заявил, что что планируемые изменения в рабочем расписании направлены на то, чтобы привести графики пограничников в "Хитроу" в соответствие с графиком сотрудников в других портах, а также предоставить "большую определенность" касаемо рабочего расписания и улучшить оказание услуг пассажирам. Ранее газета Guardian сообщила, что британские военнослужащие вновь проходят подготовку для замены сотрудников пограничной службы в аэропортах и портах страны на случай их забастовки летом. До этого более 600 военных привлекались на замену бастующему персоналу летом 2022 года. В Великобритании проходит волна забастовок на фоне рекордного роста стоимости жизни в стране. На протесты выходят сотрудники железнодорожных компаний, аэропортов, адвокаты, почтальоны и работники других сфер. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. Рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

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https://ria.ru/20240425/rbb-1942300508.html

https://ria.ru/20240506/zabastovka-1944092387.html

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