https://ria.ru/20240517/krestnyy-1946608100.html

В Рогожской слободе в Москве состоится праздничный крестный ход

В Рогожской слободе в Москве состоится праздничный крестный ход - РИА Новости, 17.05.2024

В Рогожской слободе в Москве состоится праздничный крестный ход

Празднование масштабного старообрядческого праздника – дня святых жен-мироносиц, – начнется в этом году 17 мая, а в воскресенье во время богослужения в... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T11:06

2024-05-17T11:06

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Празднование масштабного старообрядческого праздника – дня святых жен-мироносиц, – начнется в этом году 17 мая, а в воскресенье во время богослужения в Рогожской слободе состоится крестный ход и другие праздничные мероприятия, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) Роман Аторин.Через две недели после Пасхи православные христиане вспоминают святых жен-мироносиц. Женщины, среди которых была Мария Магдалина, в ночь воскресения Христова первыми пришли к его гробу, чтобы умастить тело драгоценным миром. Они увидели пустую гробницу и стали свидетелями явления ангела, возвестившего о воскресении Спасителя, о чем они позже сообщили ученикам Христа - апостолам.“Крестный ход это не отдельное мероприятие – это часть богослужения, а богослужение будет. Крестный ход начнется примерно в 12 часов пополудни. Ход только в один день: это воскресенье”, – пояснил Аторин РИА Новости.Праздничная программа, сообщает сайт РПСЦ, откроется 17 мая “Знаменное пение: традиция и современность” в галерее Александра Шилова, и вечерней пешеходной экскурсией по центру Москвы. В субботу запланировано открытие посвященной староверческим крестным ходам фотовыставки “Следуя за Крестом” возле храма-колокольни во имя Воскресения Христова на Рогожском, а также презентация социальных инициатив в Зале Соборов Дома причта “Инициатива — будущее старообрядчества”, мероприятие для повышения уровня знаний по церковным наукам “Логос” в здании Московского старообрядческого духовного училища и квиз.Начало утреннего торжественного богослужения в Покровском кафедральном соборе на Рогожском в воскресенье будет в 7:30. В этот же день состоятся старообрядческая Рогожская ярмарка народных промыслов и вечер духовных песнопений “Распевы Святой Руси” в Покровском кафедральном соборе. Праздничная программа закончится в понедельник, 20 мая.“Организация самого масштабного старообрядческого праздника в этом году проходит с активным участием молодежи”, – говорится на сайте Русской православной старообрядческой церкви.

https://ria.ru/20240229/mitropolit-1930345572.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

москва, религия