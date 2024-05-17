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В Рогожской слободе в Москве состоится праздничный крестный ход - РИА Новости, 17.05.2024
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Религия
 
11:06 17.05.2024 (обновлено: 17:43 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/krestnyy-1946608100.html
В Рогожской слободе в Москве состоится праздничный крестный ход
В Рогожской слободе в Москве состоится праздничный крестный ход - РИА Новости, 17.05.2024
В Рогожской слободе в Москве состоится праздничный крестный ход
Празднование масштабного старообрядческого праздника – дня святых жен-мироносиц, – начнется в этом году 17 мая, а в воскресенье во время богослужения в... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T11:06
2024-05-17T17:43
религия
москва
религия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Празднование масштабного старообрядческого праздника – дня святых жен-мироносиц, – начнется в этом году 17 мая, а в воскресенье во время богослужения в Рогожской слободе состоится крестный ход и другие праздничные мероприятия, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) Роман Аторин.Через две недели после Пасхи православные христиане вспоминают святых жен-мироносиц. Женщины, среди которых была Мария Магдалина, в ночь воскресения Христова первыми пришли к его гробу, чтобы умастить тело драгоценным миром. Они увидели пустую гробницу и стали свидетелями явления ангела, возвестившего о воскресении Спасителя, о чем они позже сообщили ученикам Христа - апостолам.“Крестный ход это не отдельное мероприятие – это часть богослужения, а богослужение будет. Крестный ход начнется примерно в 12 часов пополудни. Ход только в один день: это воскресенье”, – пояснил Аторин РИА Новости.Праздничная программа, сообщает сайт РПСЦ, откроется 17 мая “Знаменное пение: традиция и современность” в галерее Александра Шилова, и вечерней пешеходной экскурсией по центру Москвы. В субботу запланировано открытие посвященной староверческим крестным ходам фотовыставки “Следуя за Крестом” возле храма-колокольни во имя Воскресения Христова на Рогожском, а также презентация социальных инициатив в Зале Соборов Дома причта “Инициатива — будущее старообрядчества”, мероприятие для повышения уровня знаний по церковным наукам “Логос” в здании Московского старообрядческого духовного училища и квиз.Начало утреннего торжественного богослужения в Покровском кафедральном соборе на Рогожском в воскресенье будет в 7:30. В этот же день состоятся старообрядческая Рогожская ярмарка народных промыслов и вечер духовных песнопений “Распевы Святой Руси” в Покровском кафедральном соборе. Праздничная программа закончится в понедельник, 20 мая.“Организация самого масштабного старообрядческого праздника в этом году проходит с активным участием молодежи”, – говорится на сайте Русской православной старообрядческой церкви.
https://ria.ru/20240229/mitropolit-1930345572.html
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москва, религия
Религия, Москва, Религия
В Рогожской слободе в Москве состоится праздничный крестный ход

В День жен-мироносиц в Рогожской слободе в Москве состоится крестный ход

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкСвященники совершают крестный ход рядом с Рождественским храмом в духовном центре старообрядчества "Рогожская слобода" в Москве
Священники совершают крестный ход рядом с Рождественским храмом в духовном центре старообрядчества Рогожская слобода в Москве - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Празднование масштабного старообрядческого праздника – дня святых жен-мироносиц, – начнется в этом году 17 мая, а в воскресенье во время богослужения в Рогожской слободе состоится крестный ход и другие праздничные мероприятия, рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) Роман Аторин.
Через две недели после Пасхи православные христиане вспоминают святых жен-мироносиц. Женщины, среди которых была Мария Магдалина, в ночь воскресения Христова первыми пришли к его гробу, чтобы умастить тело драгоценным миром. Они увидели пустую гробницу и стали свидетелями явления ангела, возвестившего о воскресении Спасителя, о чем они позже сообщили ученикам Христа - апостолам.
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“Крестный ход это не отдельное мероприятие – это часть богослужения, а богослужение будет. Крестный ход начнется примерно в 12 часов пополудни. Ход только в один день: это воскресенье”, – пояснил Аторин РИА Новости.
Праздничная программа, сообщает сайт РПСЦ, откроется 17 мая “Знаменное пение: традиция и современность” в галерее Александра Шилова, и вечерней пешеходной экскурсией по центру Москвы. В субботу запланировано открытие посвященной староверческим крестным ходам фотовыставки “Следуя за Крестом” возле храма-колокольни во имя Воскресения Христова на Рогожском, а также презентация социальных инициатив в Зале Соборов Дома причта “Инициатива — будущее старообрядчества”, мероприятие для повышения уровня знаний по церковным наукам “Логос” в здании Московского старообрядческого духовного училища и квиз.
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Начало утреннего торжественного богослужения в Покровском кафедральном соборе на Рогожском в воскресенье будет в 7:30. В этот же день состоятся старообрядческая Рогожская ярмарка народных промыслов и вечер духовных песнопений “Распевы Святой Руси” в Покровском кафедральном соборе. Праздничная программа закончится в понедельник, 20 мая.
“Организация самого масштабного старообрядческого праздника в этом году проходит с активным участием молодежи”, – говорится на сайте Русской православной старообрядческой церкви.
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