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Международный форум "МодаФест" впервые пройдет в Краснодаре - РИА Новости, 17.05.2024
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Краснодарский край
 
20:25 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/krasnodar-1946787411.html
Международный форум "МодаФест" впервые пройдет в Краснодаре
Международный форум "МодаФест" впервые пройдет в Краснодаре - РИА Новости, 17.05.2024
Международный форум "МодаФест" впервые пройдет в Краснодаре
Краснодар впервые проведёт международный форум "МодаФест", где с 22 по 24 мая будут представлены производители одежды, обуви, а также фурнитуры из России,... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T20:25
2024-05-17T20:25
краснодарский край
краснодар
фонд развития промышленности
одежда
мода
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КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости. Краснодар впервые проведёт международный форум "МодаФест", где с 22 по 24 мая будут представлены производители одежды, обуви, а также фурнитуры из России, Белоруссии, Узбекистана, Турции и Италии, сообщили в администрации Кубани. "В Краснодаре впервые проведут международный форум "МодаФест". Специализированная выставка пройдет с 22 по 24 мая. Свою продукцию представят более 15 кубанских брендов - производители классической одежды, детской одежды, сумок, школьной формы, текстильных изделий", - говорится в сообщении. Министр промышленной политики края Дмитрий Хмелько рассказал журналистам, что выставка не только демонстрирует достижения отрасли, но и реализует программу импортозамещения. "Мероприятие будет способствовать популяризации и масштабированию локальных брендов. Всего в выставке примут участие более 100 компаний-производителей не только одежды, обуви, аксессуаров, но и поставщики тканей и фурнитуры, представляющих Краснодарский край и другие регионы России, а также Белоруссию, Узбекистан, Турцию и Италию", - приводит пресс-служба слова директора регионального Фонда развития промышленности Дмитрий Цаплев. Форум организован при содействии администрации Краснодарского края, министерства промышленной политики и Фонда развития промышленности Краснодарского края, а также администрации краевой столицы, добавляют власти.
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краснодар, фонд развития промышленности, одежда, мода
Краснодарский край, Краснодар, Фонд развития промышленности, Одежда, мода

Международный форум "МодаФест" впервые пройдет в Краснодаре

© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяКраснодар впервые проведет международный форум "МодаФест"
Краснодар впервые проведет международный форум МодаФест - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Краснодар впервые проведет международный форум "МодаФест"
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КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости. Краснодар впервые проведёт международный форум "МодаФест", где с 22 по 24 мая будут представлены производители одежды, обуви, а также фурнитуры из России, Белоруссии, Узбекистана, Турции и Италии, сообщили в администрации Кубани.
"В Краснодаре впервые проведут международный форум "МодаФест". Специализированная выставка пройдет с 22 по 24 мая. Свою продукцию представят более 15 кубанских брендов - производители классической одежды, детской одежды, сумок, школьной формы, текстильных изделий", - говорится в сообщении.
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Министр промышленной политики края Дмитрий Хмелько рассказал журналистам, что выставка не только демонстрирует достижения отрасли, но и реализует программу импортозамещения.
"Мероприятие будет способствовать популяризации и масштабированию локальных брендов. Всего в выставке примут участие более 100 компаний-производителей не только одежды, обуви, аксессуаров, но и поставщики тканей и фурнитуры, представляющих Краснодарский край и другие регионы России, а также Белоруссию, Узбекистан, Турцию и Италию", - приводит пресс-служба слова директора регионального Фонда развития промышленности Дмитрий Цаплев.
Форум организован при содействии администрации Краснодарского края, министерства промышленной политики и Фонда развития промышленности Краснодарского края, а также администрации краевой столицы, добавляют власти.
 
Краснодарский крайКраснодарФонд развития промышленностиОдеждамода
 
 
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