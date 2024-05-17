https://ria.ru/20240517/krasnodar-1946787411.html

Международный форум "МодаФест" впервые пройдет в Краснодаре

Международный форум "МодаФест" впервые пройдет в Краснодаре - РИА Новости, 17.05.2024

Международный форум "МодаФест" впервые пройдет в Краснодаре

Краснодар впервые проведёт международный форум "МодаФест", где с 22 по 24 мая будут представлены производители одежды, обуви, а также фурнитуры из России,... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T20:25

2024-05-17T20:25

2024-05-17T20:25

краснодарский край

краснодар

фонд развития промышленности

одежда

мода

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КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости. Краснодар впервые проведёт международный форум "МодаФест", где с 22 по 24 мая будут представлены производители одежды, обуви, а также фурнитуры из России, Белоруссии, Узбекистана, Турции и Италии, сообщили в администрации Кубани. "В Краснодаре впервые проведут международный форум "МодаФест". Специализированная выставка пройдет с 22 по 24 мая. Свою продукцию представят более 15 кубанских брендов - производители классической одежды, детской одежды, сумок, школьной формы, текстильных изделий", - говорится в сообщении. Министр промышленной политики края Дмитрий Хмелько рассказал журналистам, что выставка не только демонстрирует достижения отрасли, но и реализует программу импортозамещения. "Мероприятие будет способствовать популяризации и масштабированию локальных брендов. Всего в выставке примут участие более 100 компаний-производителей не только одежды, обуви, аксессуаров, но и поставщики тканей и фурнитуры, представляющих Краснодарский край и другие регионы России, а также Белоруссию, Узбекистан, Турцию и Италию", - приводит пресс-служба слова директора регионального Фонда развития промышленности Дмитрий Цаплев. Форум организован при содействии администрации Краснодарского края, министерства промышленной политики и Фонда развития промышленности Краснодарского края, а также администрации краевой столицы, добавляют власти.

https://ria.ru/20240515/kuban-1946283407.html

краснодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

краснодар, фонд развития промышленности, одежда, мода