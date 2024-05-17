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В Москве выросло число обращений с выпавшими из окон кошками - РИА Новости, 17.05.2024
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15:11 17.05.2024 (обновлено: 15:17 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/koshki-1946692030.html
В Москве выросло число обращений с выпавшими из окон кошками
В Москве выросло число обращений с выпавшими из окон кошками - РИА Новости, 17.05.2024
В Москве выросло число обращений с выпавшими из окон кошками
Московские ветврачи с начала апреля отмечают рост обращений граждан с выпавшими из окна кошками, сообщается в Telegram-канале государственной сети клиник ГБУ... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:11
2024-05-17T15:17
москва
общество
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Московские ветврачи с начала апреля отмечают рост обращений граждан с выпавшими из окна кошками, сообщается в Telegram-канале государственной сети клиник ГБУ "Мосветобъединение". "С начала апреля в госветклиниках столицы растет число пациентов, пострадавших от падения с высоты: открытые окна и отсутствие защитных сеток по-прежнему остаются причиной травм и гибели домашних кошек", - говорится в сообщении. Отмечается, что при падении из окон выживают в среднем только четверо из десяти питомцев. Причиной падений специалисты называют природные инстинкты. "Обезопасить питомца — задача хозяина. Если вы житель многоэтажки, то с кошкой в доме несовместимы следующие вещи: открытые окна, незастекленный балкон, вертикальное проветривание", - добавили в клинике.
https://ria.ru/20240513/domiki-1945712778.html
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москва, общество
Москва, Общество
В Москве выросло число обращений с выпавшими из окон кошками

Московские ветврачи отмечают рост обращений с выпавшими из окон кошками

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКот смотрит на улицу из окна квартиры
Кот смотрит на улицу из окна квартиры - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Кот смотрит на улицу из окна квартиры. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Московские ветврачи с начала апреля отмечают рост обращений граждан с выпавшими из окна кошками, сообщается в Telegram-канале государственной сети клиник ГБУ "Мосветобъединение".
"С начала апреля в госветклиниках столицы растет число пациентов, пострадавших от падения с высоты: открытые окна и отсутствие защитных сеток по-прежнему остаются причиной травм и гибели домашних кошек", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что при падении из окон выживают в среднем только четверо из десяти питомцев. Причиной падений специалисты называют природные инстинкты.
"Обезопасить питомца — задача хозяина. Если вы житель многоэтажки, то с кошкой в доме несовместимы следующие вещи: открытые окна, незастекленный балкон, вертикальное проветривание", - добавили в клинике.
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