https://ria.ru/20240517/koshki-1946692030.html

В Москве выросло число обращений с выпавшими из окон кошками

В Москве выросло число обращений с выпавшими из окон кошками - РИА Новости, 17.05.2024

В Москве выросло число обращений с выпавшими из окон кошками

Московские ветврачи с начала апреля отмечают рост обращений граждан с выпавшими из окна кошками, сообщается в Telegram-канале государственной сети клиник ГБУ... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T15:11

2024-05-17T15:11

2024-05-17T15:17

москва

общество

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Московские ветврачи с начала апреля отмечают рост обращений граждан с выпавшими из окна кошками, сообщается в Telegram-канале государственной сети клиник ГБУ "Мосветобъединение". "С начала апреля в госветклиниках столицы растет число пациентов, пострадавших от падения с высоты: открытые окна и отсутствие защитных сеток по-прежнему остаются причиной травм и гибели домашних кошек", - говорится в сообщении. Отмечается, что при падении из окон выживают в среднем только четверо из десяти питомцев. Причиной падений специалисты называют природные инстинкты. "Обезопасить питомца — задача хозяина. Если вы житель многоэтажки, то с кошкой в доме несовместимы следующие вещи: открытые окна, незастекленный балкон, вертикальное проветривание", - добавили в клинике.

https://ria.ru/20240513/domiki-1945712778.html

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москва, общество