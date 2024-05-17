https://ria.ru/20240517/kontrakt-1946643803.html

Москва подписала офсетный контракт на поставку деталей для уборочных машин

Москва подписала офсетный контракт на поставку деталей для уборочных машин - РИА Новости, 17.05.2024

Москва подписала офсетный контракт на поставку деталей для уборочных машин

Столица подписала офсетный контракт, в рамках которого инвестор создаст в городе производство расходных материалов для машин, применяемых для уборки дорог, в... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T13:13

2024-05-17T13:13

2024-05-17T13:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

максим ликсутов

сергей собянин

владислав овчинский

москва

россия

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Столица подписала офсетный контракт, в рамках которого инвестор создаст в городе производство расходных материалов для машин, применяемых для уборки дорог, в ответ Москва будет закупать продукцию в течение 10 лет, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."В соответствии с поручениями Сергея Собянина столичным промышленникам доступно более 20 системных и антикризисных мер поддержки. Одна из важных и востребованных преференций – офсетные контракты, согласно которым город гарантирует бизнесу сбыт его продукции на 10 лет вперед. В рамках нового контракта Москва будет закупать специальные щетки для уборочной автотехники", - привели слова Ликсутова в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).Москва закупит щетки, которые необходимы для подметально-вакуумных машин. Они применяются для уборки загрязненных зон дорожного покрытия в городе."Согласно новому офсетному контракту, инвестор в течение трех лет построит на территории столицы предприятие по выпуску расходных материалов для нужд коммунального хозяйства. В свою очередь, город в течение семи лет купит более 6 миллионов единиц производимой продукции по 34 позициям на сумму 2,5 миллиарда рублей", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Столица начала первой среди регионов РФ применять механизм офсетного контракта. В рамках него инвестор обязуется локализовать на территории региона производство нужной продукции, а тот в ответ гарантирует закупку выпускаемых изделий в течение многих лет.Москва с 2017 года заключила 18 офсетных контрактов на поставку лекарств, медицинских изделий, продуктов питания для молочных кухонь, систем для хранения архивов, элементов благоустройства, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта и другой продукции. Инвесторы уже закончили строительство по шести из них, а также они закончили модернизацию производств и начали поставлять продукцию.

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https://ria.ru/20240508/kursy-1944541224.html

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

максим ликсутов , сергей собянин, владислав овчинский, москва, россия