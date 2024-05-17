https://ria.ru/20240517/kontrakt-1946643803.html
Москва подписала офсетный контракт на поставку деталей для уборочных машин
Москва подписала офсетный контракт на поставку деталей для уборочных машин - РИА Новости, 17.05.2024
Москва подписала офсетный контракт на поставку деталей для уборочных машин
Столица подписала офсетный контракт, в рамках которого инвестор создаст в городе производство расходных материалов для машин, применяемых для уборки дорог, в... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T13:13
2024-05-17T13:13
2024-05-17T13:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
максим ликсутов
сергей собянин
владислав овчинский
москва
россия
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Столица подписала офсетный контракт, в рамках которого инвестор создаст в городе производство расходных материалов для машин, применяемых для уборки дорог, в ответ Москва будет закупать продукцию в течение 10 лет, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."В соответствии с поручениями Сергея Собянина столичным промышленникам доступно более 20 системных и антикризисных мер поддержки. Одна из важных и востребованных преференций – офсетные контракты, согласно которым город гарантирует бизнесу сбыт его продукции на 10 лет вперед. В рамках нового контракта Москва будет закупать специальные щетки для уборочной автотехники", - привели слова Ликсутова в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).Москва закупит щетки, которые необходимы для подметально-вакуумных машин. Они применяются для уборки загрязненных зон дорожного покрытия в городе."Согласно новому офсетному контракту, инвестор в течение трех лет построит на территории столицы предприятие по выпуску расходных материалов для нужд коммунального хозяйства. В свою очередь, город в течение семи лет купит более 6 миллионов единиц производимой продукции по 34 позициям на сумму 2,5 миллиарда рублей", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.Столица начала первой среди регионов РФ применять механизм офсетного контракта. В рамках него инвестор обязуется локализовать на территории региона производство нужной продукции, а тот в ответ гарантирует закупку выпускаемых изделий в течение многих лет.Москва с 2017 года заключила 18 офсетных контрактов на поставку лекарств, медицинских изделий, продуктов питания для молочных кухонь, систем для хранения архивов, элементов благоустройства, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта и другой продукции. Инвесторы уже закончили строительство по шести из них, а также они закончили модернизацию производств и начали поставлять продукцию.
https://ria.ru/20240506/kompyutery-1944020289.html
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максим ликсутов , сергей собянин, владислав овчинский, москва, россия
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Максим Ликсутов , Сергей Собянин, Владислав Овчинский, Москва, Россия
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Столица подписала офсетный контракт, в рамках которого инвестор создаст в городе производство расходных материалов для машин, применяемых для уборки дорог, в ответ Москва будет закупать продукцию в течение 10 лет, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"В соответствии с поручениями Сергея Собянина
столичным промышленникам доступно более 20 системных и антикризисных мер поддержки. Одна из важных и востребованных преференций – офсетные контракты, согласно которым город гарантирует бизнесу сбыт его продукции на 10 лет вперед. В рамках нового контракта Москва будет закупать специальные щетки для уборочной автотехники", - привели слова Ликсутова в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП).
Москва закупит щетки, которые необходимы для подметально-вакуумных машин. Они применяются для уборки загрязненных зон дорожного покрытия в городе.
"Согласно новому офсетному контракту, инвестор в течение трех лет построит на территории столицы предприятие по выпуску расходных материалов для нужд коммунального хозяйства. В свою очередь, город в течение семи лет купит более 6 миллионов единиц производимой продукции по 34 позициям на сумму 2,5 миллиарда рублей", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский
.
Столица начала первой среди регионов РФ
применять механизм офсетного контракта. В рамках него инвестор обязуется локализовать на территории региона производство нужной продукции, а тот в ответ гарантирует закупку выпускаемых изделий в течение многих лет.
Москва с 2017 года заключила 18 офсетных контрактов на поставку лекарств, медицинских изделий, продуктов питания для молочных кухонь, систем для хранения архивов, элементов благоустройства, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта и другой продукции. Инвесторы уже закончили строительство по шести из них, а также они закончили модернизацию производств и начали поставлять продукцию.