https://ria.ru/20240517/kitay-1946673310.html
Путин раскритиковал США за пошлину на китайские электромобили
Путин раскритиковал США за пошлину на китайские электромобили - РИА Новости, 17.05.2024
Путин раскритиковал США за пошлину на китайские электромобили
Президент России Владимир Путин назвал пошлину на китайские электрокары запретительными, США таким образом убивают конкурентов. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T14:00
2024-05-17T14:00
2024-05-17T14:14
экономика
сша
россия
владимир путин
китай
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал пошлину на китайские электрокары запретительными, США таким образом убивают конкурентов. Путин отметил, что США ввели ограничения на китайские электрокары, потому что они стали лучше и дешевле, чем европейские и американские. "Вот и все, просто убивают конкурентов, в данном случае китайского конкурента, не пускают на свой рынок, это запретительная пошлина, и в Европе, конечно, все то же самое происходит. Вот как только какая-то страна, как мы часто говорим, центр мирового развития, поднимается, становится более конкурентоспособным, его сразу чик и опускают, стараются это сделать", - добавил Путин в ходе пресс-конференции по итогам своего визита в Китай."Внешне это смотрится как санкции, но это уже, конечно, такие элементы экономической войны. Не первый раз они применяются... Это просто элементы недобросовестной конкуренции", - добавил он.
https://ria.ru/20240514/elektromobili-1945991144.html
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Путин о санкциях США на электромобили из КНР
Путин о санкциях США на электромобили из КНР
2024-05-17T14:00
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PT5M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, сша, россия, владимир путин, китай
Экономика, США, Россия, Владимир Путин, Китай
Путин раскритиковал США за пошлину на китайские электромобили
Путин: США, вводя пошлину на китайские электромобили, убивают конкурентов