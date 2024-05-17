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Китай и Россия продолжат изучать новые точки сотрудничества в области ИИ - РИА Новости, 17.05.2024
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11:54 17.05.2024 (обновлено: 12:35 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/kitay-1946624133.html
Китай и Россия продолжат изучать новые точки сотрудничества в области ИИ
Китай и Россия продолжат изучать новые точки сотрудничества в области ИИ - РИА Новости, 17.05.2024
Китай и Россия продолжат изучать новые точки сотрудничества в области ИИ
Китай и Россия продолжат изучать новые точки роста сотрудничества в области ИИ, высоких технологий и фундаментальных исследований, заявил в пятницу директор... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T11:54
2024-05-17T12:35
китай
россия
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ПЕКИН, 17 мая – РИА Новости. Китай и Россия продолжат изучать новые точки роста сотрудничества в области ИИ, высоких технологий и фундаментальных исследований, заявил в пятницу директор Департамента Европы и Центральной Азии МИД КНР Лю Бинь."В дальнейшем (РФ и КНР) продолжат изучать новые точки роста сотрудничества в области искусственного интеллекта, высоких технологий и фундаментальных исследований, в полной мере использовать взаимодополняющие преимущества, углублять сплетение интересов и добиваться успеха", - заявил Лю Бинь, комментируя государственный визит в Китай президента РФ Владимира Путина.Президент России Владимир Путин 16-17 мая находится в Китае с государственным визитом, это первая зарубежная поездка главы государства после переизбрания и официального вступления в должность. В первый день визита, 16 мая, Путин посетил Пекин, где состоялись российско-китайские переговоры на высшем уровне и был подписан целый пакет документов о сотрудничестве двух стран. Второй день визита в Китай он проводит в Харбине, который называют самым "русским" городом КНР, центральным мероприятием программы стало участие российского лидера в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского Экспо.
https://ria.ru/20240517/putin-1946632217.html
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китай, россия
Китай, Россия
Китай и Россия продолжат изучать новые точки сотрудничества в области ИИ

МИД КНР: КНР и РФ будут расширять сотрудничество в области высоких технологий

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин в Харбине
Президент России Владимир Путин в Харбине - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин в Харбине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 17 мая – РИА Новости. Китай и Россия продолжат изучать новые точки роста сотрудничества в области ИИ, высоких технологий и фундаментальных исследований, заявил в пятницу директор Департамента Европы и Центральной Азии МИД КНР Лю Бинь.
"В дальнейшем (РФ и КНР) продолжат изучать новые точки роста сотрудничества в области искусственного интеллекта, высоких технологий и фундаментальных исследований, в полной мере использовать взаимодополняющие преимущества, углублять сплетение интересов и добиваться успеха", - заявил Лю Бинь, комментируя государственный визит в Китай президента РФ Владимира Путина.
Президент России Владимир Путин 16-17 мая находится в Китае с государственным визитом, это первая зарубежная поездка главы государства после переизбрания и официального вступления в должность. В первый день визита, 16 мая, Путин посетил Пекин, где состоялись российско-китайские переговоры на высшем уровне и был подписан целый пакет документов о сотрудничестве двух стран. Второй день визита в Китай он проводит в Харбине, который называют самым "русским" городом КНР, центральным мероприятием программы стало участие российского лидера в церемонии открытия восьмого Российско-Китайского Экспо.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Путин: Россия и Китай могут многое сделать в высокотехнологичных областях
Вчера, 12:17
 
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