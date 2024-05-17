https://ria.ru/20240517/kitay-1946611633.html
Китай предложил России укреплять сотрудничество в новых сферах
Китай предложил России укреплять сотрудничество в новых сферах - РИА Новости, 17.05.2024
Китай предложил России укреплять сотрудничество в новых сферах
Китай предлагает России укреплять сотрудничество в новых сферах, включая технические инновации и цифровую экономику, заявил в пятницу заместитель председателя... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T11:21
2024-05-17T11:21
2024-05-17T11:21
экономика
технологии
китай
россия
харбин
хань чжэн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946533399_0:223:2971:1894_1920x0_80_0_0_b2edcaed3d7f2d9a7daa534d2cd75055.jpg
ХАРБИН (Китай), 17 мая – РИА Новости. Китай предлагает России укреплять сотрудничество в новых сферах, включая технические инновации и цифровую экономику, заявил в пятницу заместитель председателя КНР Хань Чжэн. "Необходимо вместе работать в новых сферах, наши страны имеют общие цели национального развития и повышения народного благосостояния, предлагаем в будущем направить наши усилия на сотрудничество в новых сферах, включая "умные города", научно-технологические инновации, цифровую экономику, "зеленое" развитие и здравоохранение", - заявил Хань Чжэн на церемонии открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО в Харбине. Вместе с тем, он отметил необходимость активизировать межрегиональные связи России и Китая, так как межрегиональное сотрудничество - двигатель взаимодействия двух государств.
https://ria.ru/20240517/putin-1946580971.html
китай
россия
харбин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946533399_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_e825c34e775981e2f90f54e9cdfdf8b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, китай, россия, харбин, хань чжэн
Экономика, Технологии, Китай, Россия, Харбин, Хань Чжэн
Китай предложил России укреплять сотрудничество в новых сферах
Зампред КНР Хань Чжэн предложил России укреплять сотрудничество в новых сферах