https://ria.ru/20240517/kitay-1946611633.html

Китай предложил России укреплять сотрудничество в новых сферах

Китай предложил России укреплять сотрудничество в новых сферах - РИА Новости, 17.05.2024

Китай предложил России укреплять сотрудничество в новых сферах

Китай предлагает России укреплять сотрудничество в новых сферах, включая технические инновации и цифровую экономику, заявил в пятницу заместитель председателя... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T11:21

2024-05-17T11:21

2024-05-17T11:21

экономика

технологии

китай

россия

харбин

хань чжэн

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ХАРБИН (Китай), 17 мая – РИА Новости. Китай предлагает России укреплять сотрудничество в новых сферах, включая технические инновации и цифровую экономику, заявил в пятницу заместитель председателя КНР Хань Чжэн. "Необходимо вместе работать в новых сферах, наши страны имеют общие цели национального развития и повышения народного благосостояния, предлагаем в будущем направить наши усилия на сотрудничество в новых сферах, включая "умные города", научно-технологические инновации, цифровую экономику, "зеленое" развитие и здравоохранение", - заявил Хань Чжэн на церемонии открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО в Харбине. Вместе с тем, он отметил необходимость активизировать межрегиональные связи России и Китая, так как межрегиональное сотрудничество - двигатель взаимодействия двух государств.

https://ria.ru/20240517/putin-1946580971.html

китай

россия

харбин

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экономика, технологии, китай, россия, харбин, хань чжэн