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Китай предложил России укреплять сотрудничество в новых сферах - РИА Новости, 17.05.2024
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11:21 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/kitay-1946611633.html
Китай предложил России укреплять сотрудничество в новых сферах
Китай предложил России укреплять сотрудничество в новых сферах - РИА Новости, 17.05.2024
Китай предложил России укреплять сотрудничество в новых сферах
Китай предлагает России укреплять сотрудничество в новых сферах, включая технические инновации и цифровую экономику, заявил в пятницу заместитель председателя... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T11:21
2024-05-17T11:21
экономика
технологии
китай
россия
харбин
хань чжэн
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ХАРБИН (Китай), 17 мая – РИА Новости. Китай предлагает России укреплять сотрудничество в новых сферах, включая технические инновации и цифровую экономику, заявил в пятницу заместитель председателя КНР Хань Чжэн. "Необходимо вместе работать в новых сферах, наши страны имеют общие цели национального развития и повышения народного благосостояния, предлагаем в будущем направить наши усилия на сотрудничество в новых сферах, включая "умные города", научно-технологические инновации, цифровую экономику, "зеленое" развитие и здравоохранение", - заявил Хань Чжэн на церемонии открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО в Харбине. Вместе с тем, он отметил необходимость активизировать межрегиональные связи России и Китая, так как межрегиональное сотрудничество - двигатель взаимодействия двух государств.
https://ria.ru/20240517/putin-1946580971.html
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экономика, технологии, китай, россия, харбин, хань чжэн
Экономика, Технологии, Китай, Россия, Харбин, Хань Чжэн
Китай предложил России укреплять сотрудничество в новых сферах

Зампред КНР Хань Чжэн предложил России укреплять сотрудничество в новых сферах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Читать ria.ru в
ХАРБИН (Китай), 17 мая – РИА Новости. Китай предлагает России укреплять сотрудничество в новых сферах, включая технические инновации и цифровую экономику, заявил в пятницу заместитель председателя КНР Хань Чжэн.
«
"Необходимо вместе работать в новых сферах, наши страны имеют общие цели национального развития и повышения народного благосостояния, предлагаем в будущем направить наши усилия на сотрудничество в новых сферах, включая "умные города", научно-технологические инновации, цифровую экономику, "зеленое" развитие и здравоохранение", - заявил Хань Чжэн на церемонии открытия VIII Российско-китайского ЭКСПО в Харбине.
Вместе с тем, он отметил необходимость активизировать межрегиональные связи России и Китая, так как межрегиональное сотрудничество - двигатель взаимодействия двух государств.
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Вчера, 08:19
 
ЭкономикаТехнологииКитайРоссияХарбинХань Чжэн
 
 
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