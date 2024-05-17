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В Кирове девятилетний мальчик погиб под колесами грузовика - РИА Новости, 17.05.2024
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12:30 17.05.2024 (обновлено: 12:31 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/kirov-1946637088.html
В Кирове девятилетний мальчик погиб под колесами грузовика
В Кирове девятилетний мальчик погиб под колесами грузовика - РИА Новости, 17.05.2024
В Кирове девятилетний мальчик погиб под колесами грузовика
Девятилетний мальчик погиб под колёсами грузовика в Кирове, сообщает МВД Кировской области. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T12:30
2024-05-17T12:31
происшествия
авто
киров
кировская область
ломоносов
падение автобуса с моста в петербурге
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Девятилетний мальчик погиб под колёсами грузовика в Кирове, сообщает МВД Кировской области. Смертельное ДТП произошло в пятницу около 10 часов на перекрестке улиц Производственной и Ломоносова. "Водитель грузового автомобиля совершил наезд на 9-летнего ребенка. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции, уточняются причины и обстоятельства ДТП", - говорится в сообщении. Судя по опубликованным в местных Telegram-каналах видеозаписях с места происшествия, мальчик выехал на перекресток на велосипеде прямо под колеса поворачивающего большегруза.
https://ria.ru/20240515/dtp-1946274876.html
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происшествия, авто, киров, кировская область, ломоносов, падение автобуса с моста в петербурге
Происшествия, Авто, Киров, Кировская область, Ломоносов, Падение автобуса с моста в Петербурге
В Кирове девятилетний мальчик погиб под колесами грузовика

МВД Кировской области: девятилетний мальчик погиб в ДТП в Кирове

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобили скорой помощи. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Девятилетний мальчик погиб под колёсами грузовика в Кирове, сообщает МВД Кировской области.
Смертельное ДТП произошло в пятницу около 10 часов на перекрестке улиц Производственной и Ломоносова.
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"Водитель грузового автомобиля совершил наезд на 9-летнего ребенка. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции, уточняются причины и обстоятельства ДТП", - говорится в сообщении.
Судя по опубликованным в местных Telegram-каналах видеозаписях с места происшествия, мальчик выехал на перекресток на велосипеде прямо под колеса поворачивающего большегруза.
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