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В Кирове девятилетний мальчик погиб под колесами грузовика
В Кирове девятилетний мальчик погиб под колесами грузовика - РИА Новости, 17.05.2024
В Кирове девятилетний мальчик погиб под колесами грузовика
Девятилетний мальчик погиб под колёсами грузовика в Кирове, сообщает МВД Кировской области. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T12:30
2024-05-17T12:30
2024-05-17T12:31
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая - РИА Новости. Девятилетний мальчик погиб под колёсами грузовика в Кирове, сообщает МВД Кировской области. Смертельное ДТП произошло в пятницу около 10 часов на перекрестке улиц Производственной и Ломоносова. "Водитель грузового автомобиля совершил наезд на 9-летнего ребенка. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте. В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции, уточняются причины и обстоятельства ДТП", - говорится в сообщении. Судя по опубликованным в местных Telegram-каналах видеозаписях с места происшествия, мальчик выехал на перекресток на велосипеде прямо под колеса поворачивающего большегруза.
https://ria.ru/20240515/dtp-1946274876.html
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происшествия, авто, киров, кировская область, ломоносов, падение автобуса с моста в петербурге
Происшествия, Авто, Киров, Кировская область, Ломоносов, Падение автобуса с моста в Петербурге
В Кирове девятилетний мальчик погиб под колесами грузовика
МВД Кировской области: девятилетний мальчик погиб в ДТП в Кирове