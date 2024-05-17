https://ria.ru/20240517/kirgiziya-1946659836.html
Вице-премьер Киргизии рассказал об укреплении партнерства с Россией
Вице-премьер Киргизии рассказал об укреплении партнерства с Россией - РИА Новости, 17.05.2024
Вице-премьер Киргизии рассказал об укреплении партнерства с Россией
Союзнические отношения и стратегическое партнерство между Киргизией и Россией активно укрепляются, сообщил киргизский вице-премьер Адылбек Касымалиев. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T13:28
2024-05-17T13:28
2024-05-17T13:29
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БИШКЕК, 17 мая - РИА Новости. Союзнические отношения и стратегическое партнерство между Киргизией и Россией активно укрепляются, сообщил киргизский вице-премьер Адылбек Касымалиев. Как сообщила в пятницу пресс-служба кабмина Киргизии, Касымалиев в рамках участия в международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum", который проходит в Казани, встретился с зампредседателя правительства России Маратом Хуснуллиным и лидером Татарстана Рустамом Миннихановым. "Стратегическое партнерство между Кыргызстаном и Россией укрепляется как в рамках двустороннего формата, так и по линии интеграционных объединений. Мы активно взаимодействуем практически во всех сферах жизнедеятельности, уверенно развивается торгово-инвестиционное сотрудничество", - приводит слова киргизского вице-премьера пресс-служба правительства республики. На встрече, которая "прошла в духе дружбы и взаимопонимания", стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов текущей повестки дня взаимодействия. Говоря о форуме, Касымалиев отметил, что мероприятие собирает не только представителей органов государственной власти, международных организаций, парламентариев, дипломатов, духовных лидеров, но и инвесторов, финансистов, предпринимателей и производителей". "В рамках мероприятия открываются новые возможности для обсуждения перспектив совместных проектов на межгосударственном и межрегиональном уровнях", - подчеркнул вице-премьер.
https://ria.ru/20240508/diplomatiya-1944408676.html
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россия, киргизия, казань, марат хуснуллин, рустам минниханов
Россия, Киргизия, Казань, Марат Хуснуллин, Рустам Минниханов
Вице-премьер Киргизии рассказал об укреплении партнерства с Россией
Вице-премьер Касымалиев: стратегическое партнерство с Россией укрепляется
БИШКЕК, 17 мая - РИА Новости. Союзнические отношения и стратегическое партнерство между Киргизией и Россией активно укрепляются, сообщил киргизский вице-премьер Адылбек Касымалиев.
Как сообщила в пятницу пресс-служба кабмина Киргизии, Касымалиев в рамках участия в международном экономическом форуме "Россия - Исламский мир: KazanForum", который проходит в Казани
, встретился с зампредседателя правительства России Маратом Хуснуллиным
и лидером Татарстана Рустамом Миннихановым
.
"Стратегическое партнерство между Кыргызстаном и Россией укрепляется как в рамках двустороннего формата, так и по линии интеграционных объединений. Мы активно взаимодействуем практически во всех сферах жизнедеятельности, уверенно развивается торгово-инвестиционное сотрудничество", - приводит слова киргизского вице-премьера пресс-служба правительства республики.
На встрече, которая "прошла в духе дружбы и взаимопонимания", стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов текущей повестки дня взаимодействия. Говоря о форуме, Касымалиев отметил, что мероприятие собирает не только представителей органов государственной власти, международных организаций, парламентариев, дипломатов, духовных лидеров, но и инвесторов, финансистов, предпринимателей и производителей".
"В рамках мероприятия открываются новые возможности для обсуждения перспектив совместных проектов на межгосударственном и межрегиональном уровнях", - подчеркнул вице-премьер.