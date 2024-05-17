https://ria.ru/20240517/kibardin-1946712633.html

Зампреда правительства Алтайского края арестовали за мошенничество

Зампреда правительства Алтайского края арестовали за мошенничество - РИА Новости, 17.05.2024

Зампреда правительства Алтайского края арестовали за мошенничество

Лефортовский суд Москвы отправил под арест заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T16:16

2024-05-17T16:16

2024-05-17T16:52

происшествия

москва

алтайский край

россия

лефортовский суд г. москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946716807_0:40:800:490_1920x0_80_0_0_56ae0e2497d7c4f7b3bc2b078278d776.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы отправил под арест заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы Кибардину Ивану Владимировичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 15 июля",- сказали в суде.Он обвиняется в приготовлении и покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).Детали уголовного дела в суде не уточнили.По информации на сайте правительства Алтайского края, 41-летний Кибардин - уроженец Красноярска, с 2012 по сентябрь 2018 года руководил аппаратом правительства Красноярского края, после чего был назначен на текущую должность. На ней курирует, в частности, туризм, инспекцию финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок.

https://ria.ru/20240517/sud-1946709418.html

москва

алтайский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, алтайский край, россия, лефортовский суд г. москвы