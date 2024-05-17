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Зампреда правительства Алтайского края арестовали за мошенничество
Зампреда правительства Алтайского края арестовали за мошенничество - РИА Новости, 17.05.2024
Зампреда правительства Алтайского края арестовали за мошенничество
Лефортовский суд Москвы отправил под арест заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T16:16
2024-05-17T16:16
2024-05-17T16:52
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Лефортовский суд Москвы отправил под арест заместителя председателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Постановлением Лефортовского районного суда города Москвы Кибардину Ивану Владимировичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 15 июля",- сказали в суде.Он обвиняется в приготовлении и покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).Детали уголовного дела в суде не уточнили.По информации на сайте правительства Алтайского края, 41-летний Кибардин - уроженец Красноярска, с 2012 по сентябрь 2018 года руководил аппаратом правительства Красноярского края, после чего был назначен на текущую должность. На ней курирует, в частности, туризм, инспекцию финансово-экономического контроля и контроля в сфере закупок.
https://ria.ru/20240517/sud-1946709418.html
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происшествия, москва, алтайский край, россия, лефортовский суд г. москвы
Происшествия, Москва, Алтайский край, Россия, Лефортовский суд г. Москвы
Зампреда правительства Алтайского края арестовали за мошенничество
Суд в Москве арестовал зампреда правительства Алтайского края за мошенничество