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Хуснуллин будет курировать государственную жилищную политику и ипотеку
Хуснуллин будет курировать государственную жилищную политику и ипотеку - РИА Новости, 17.05.2024
Хуснуллин будет курировать государственную жилищную политику и ипотеку
Вице-премьер России Марат Хуснуллин будет курировать вопросы государственной жилищной политики, недвижимости, ипотечного кредитования, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T21:36
2024-05-17T21:36
2024-05-17T21:36
экономика
жилье
россия
марат хуснуллин
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Вице-премьер России Марат Хуснуллин будет курировать вопросы государственной жилищной политики, недвижимости, ипотечного кредитования, сообщили в пресс-службе кабмина РФ. "За вице-премьером Маратом Хуснуллиным закреплены вопросы государственной жилищной политики и гражданского оборота недвижимости, ипотечного кредитования в установленной сфере деятельности", - говорится в сообщении.
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экономика, жилье, россия, марат хуснуллин
Экономика, Жилье, Россия, Марат Хуснуллин
Хуснуллин будет курировать государственную жилищную политику и ипотеку
Хуснуллин будет курировать жилищную политику, недвижимость и ипотеку