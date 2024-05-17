https://ria.ru/20240517/kharkov-1946631716.html

Киев перебросил в Харьков резервы и подразделения двух бригад, пишут СМИ

Киев перебросил в Харьков резервы и подразделения двух бригад, пишут СМИ - РИА Новости, 17.05.2024

Киев перебросил в Харьков резервы и подразделения двух бригад, пишут СМИ

Киев перебросил в Харьков подразделения как минимум двух бригад с донецкого фронта, а также несколько батальонов из резерва, пишет газета Pais со ссылкой на... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T12:15

2024-05-17T12:15

2024-05-17T12:20

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Киев перебросил в Харьков подразделения как минимум двух бригад с донецкого фронта, а также несколько батальонов из резерва, пишет газета Pais со ссылкой на украинских военных. "Украинские солдаты, участвующие в боях в этом районе (Харьковская область - ред.), подтверждают, что туда были переброшены батальоны, находившиеся в резерве", - пишет газета. Издание утверждает, что смогло подтвердить еще то, что "в Харьков также были переброшены подразделения как минимум двух бригад, воевавших на донецком фронте". Начальник генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич ранее сообщил, что резервные силы украинской армии направлены в Харьковскую область на фоне продвижения ВС РФ на этом направлении. Владимир Зеленский 12 мая назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Ранее Минобороны РФ сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области. Глава российской администрации региона Виталий Ганчев сообщил, что военные РФ уже контролируют западную и северную части приграничного города Волчанск.

https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html

https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html

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в мире, харьковская область, россия, харьков, виталий ганчев, вооруженные силы украины