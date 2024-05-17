https://ria.ru/20240517/kharkov-1946558421.html

Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Харькове

Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Харькове - РИА Новости, 17.05.2024

Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Харькове

Еще один взрыв прогремел в ночь на пятницу в Харькове на фоне объявленной в регионах воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T00:21

2024-05-17T00:21

2024-05-17T01:54

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Еще один взрыв прогремел в ночь на пятницу в Харькове на фоне объявленной в регионах воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ. "Новый взрыв в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания "Страна". Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской и Одесской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240516/ukraina-1946556417.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьков

одесская область

украина

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в мире, харьков, одесская область, украина, вооруженные силы рф