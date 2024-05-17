https://ria.ru/20240517/kharkov-1946558421.html
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Харькове
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Харькове - РИА Новости, 17.05.2024
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Харькове
Еще один взрыв прогремел в ночь на пятницу в Харькове на фоне объявленной в регионах воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T00:21
2024-05-17T00:21
2024-05-17T01:54
специальная военная операция на украине
в мире
харьков
одесская область
украина
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599718_0:266:2831:1858_1920x0_80_0_0_bb515b34c43fa950bcacd6c8f3d2530b.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Еще один взрыв прогремел в ночь на пятницу в Харькове на фоне объявленной в регионах воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ. "Новый взрыв в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания "Страна". Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской и Одесской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240516/ukraina-1946556417.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьков
одесская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599718_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_cb899cf7e4619708118465d6895da41e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, харьков, одесская область, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьков, Одесская область, Украина, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Харькове
"Страна.ua": в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремел еще один взрыв