https://ria.ru/20240517/khabarovsk-1946694807.html

Осадки в Хабаровском крае сократили площадь пожаров на 46 тысяч гектаров

Осадки в Хабаровском крае сократили площадь пожаров на 46 тысяч гектаров - РИА Новости, 17.05.2024

Осадки в Хабаровском крае сократили площадь пожаров на 46 тысяч гектаров

Обильные осадки в Хабаровском крае помогли уменьшить площадь пожаров в лесах на почти 46 тысяч гектаров за двое суток, площади, охваченные огнем, сократились... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T15:24

2024-05-17T15:24

2024-05-17T15:24

происшествия

жилье

хабаровский край

солнечный

ульчский район

михаил дегтярев

природные пожары в россии

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ХАБАРОВСК, 13 мая - РИА Новости. Обильные осадки в Хабаровском крае помогли уменьшить площадь пожаров в лесах на почти 46 тысяч гектаров за двое суток, площади, охваченные огнем, сократились почти в восемь раз, сообщает министерство лесного хозяйства и лесопереработки региона. В текущем пожароопасном сезоне максимальная площадь леса, охваченная огнем, составляла более 52,7 тысячи гектаров. Цифра зафиксирована 11 мая. В регионе установилась дождливая погода. Несколько дней в крае идут осадки разной интенсивности. "На территории Хабаровского края зарегистрировано два пожара на общей площади 6800 гектаров. Действующие - два - на 6800 гектарах. За истекшие сутки ликвидировано четыре пожара на 4955 гектарах", - приводятся данные министерства в карте пожаров. Очаги расположены в Солнечном муниципальном районе. Губернатор края Михаил Дегтярев со 2 мая ввел региональный режим "чрезвычайная ситуация" (ЧС) в лесах. Кроме того, ограничен доступ населения на территорию лесного фонда. А главами четырех районов из 17 (Амурского, Солнечного, Хабаровского, Ульчского районов) введен режим ЧС в лесах муниципального характера. Особый противопожарный режим был введен в 14 муниципалитетах края, начиная с марта. С 3 по 15 мая на девяти особо охраняемых природных территориях (ООПТ) федерального значения (заповедников "Болоньский", "Большехехцирский" и "Комсомольский"; национальных парков "Анюйский" и "Шантарские острова"; заказников "Баджальский", "Ольджиканский", "Удыль" и "Хехцирский") также введен режим ЧС. Первые три пожара в лесах возникли в этом сезоне в Солнечном районе в конце марта. По данным краевого минлесхоза, с начала пожароопасного сезона в регионе произошло 211 пожаров на общей площади почти 174 тысячи гектаров. В прошлом сезоне, сообщал минлесхоз, 29 июля 2023 года площадь возгораний в регионе достигала максимума в 335 334 гектара. Засушливый июль и сухие грозы стали причиной возгораний. Очаги возникали в труднодоступной гористой местности, где нет дорог и кругом тайга. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики от огня не было.

https://ria.ru/20240502/pozhary-1943408483.html

https://ria.ru/20240514/analitika-1945548482.html

https://ria.ru/20240515/avialesookhrana-1946055818.html

хабаровский край

солнечный

ульчский район

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происшествия, жилье, хабаровский край, солнечный, ульчский район, михаил дегтярев, природные пожары в россии