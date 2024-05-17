https://ria.ru/20240517/kardiolog-1946563627.html
Кардиолог предупредил об опасности длительных телефонных разговоров
Кардиолог предупредил об опасности длительных телефонных разговоров - РИА Новости, 17.05.2024
Кардиолог предупредил об опасности длительных телефонных разговоров
Разговоры по телефону более получаса в неделю повышают риск развития артериальной гипертонии, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава России Евгений... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T02:11
2024-05-17T02:11
2024-05-17T02:11
общество
россия
евгений шляхто
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Разговоры по телефону более получаса в неделю повышают риск развития артериальной гипертонии, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто. Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией отмечается в пятницу. "Среди неочевидных факторов развития артериальной гипертонии можно назвать разговоры по мобильному телефону. У людей, которые говорят по мобильному 30 и более минут в неделю, вероятность появления артериальной гипертонии оказалась на 12% выше, чем у тех, кто тратил на телефонные звонки меньше времени", - сказал Шляхто журналистам. Он отметил, что в зависимости от уровня артериального давления рекомендуются разные типы физической активности. Так, людям с давлением выше 140 на 90 следует кататься на велосипеде и плавать, тем, у кого давление в пределах 130-140 на 80-90, нужны отжимания, приседания, работа с гантелями и штангой, а тем, у кого давление ниже 130 на 80, рекомендованы статические силовые тренировки. Однако действие большинства упражнений, влияющих на артериальное давление, длится около 24 часов, поэтому важно поддерживать физическую активность ежедневно, пояснил Шляхто. По его словам, гипертоникам также важно ежедневно принимать лекарства от давления, которые назначил врач, не допуская пропусков.
https://ria.ru/20240513/starenie-1945485935.html
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общество, россия, евгений шляхто, здоровье - общество
Общество, Россия, Евгений Шляхто, Здоровье - Общество
Кардиолог предупредил об опасности длительных телефонных разговоров
Кардиолог Шляхто: разговоры по телефону повышают риск развития гипертонии
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Разговоры по телефону более получаса в неделю повышают риск развития артериальной гипертонии, заявил главный внештатный кардиолог Минздрава России Евгений Шляхто.
Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией отмечается в пятницу.
"Среди неочевидных факторов развития артериальной гипертонии можно назвать разговоры по мобильному телефону. У людей, которые говорят по мобильному 30 и более минут в неделю, вероятность появления артериальной гипертонии оказалась на 12% выше, чем у тех, кто тратил на телефонные звонки меньше времени", - сказал Шляхто журналистам.
Он отметил, что в зависимости от уровня артериального давления рекомендуются разные типы физической активности. Так, людям с давлением выше 140 на 90 следует кататься на велосипеде и плавать, тем, у кого давление в пределах 130-140 на 80-90, нужны отжимания, приседания, работа с гантелями и штангой, а тем, у кого давление ниже 130 на 80, рекомендованы статические силовые тренировки.
Однако действие большинства упражнений, влияющих на артериальное давление, длится около 24 часов, поэтому важно поддерживать физическую активность ежедневно, пояснил Шляхто.
По его словам, гипертоникам также важно ежедневно принимать лекарства от давления, которые назначил врач, не допуская пропусков.