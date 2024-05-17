https://ria.ru/20240517/kapremont-1946624433.html

Гимназию №23 в Химках откроют после капремонта в сентябре

Гимназию №23 в Химках откроют после капремонта в сентябре - РИА Новости, 17.05.2024

Гимназию №23 в Химках откроют после капремонта в сентябре

Капитальный ремонт гимназии №23 в микрорайоне Сходня городского округа Химки планируют завершить к началу нового учебного года, открытие учебного заведения... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T11:55

2024-05-17T11:55

2024-05-17T11:55

химки

сходня

московская область (подмосковье)

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

андрей воробьев

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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Капитальный ремонт гимназии №23 в микрорайоне Сходня городского округа Химки планируют завершить к началу нового учебного года, открытие учебного заведения запланировано на сентябрь, сообщает пресс-служба администрации городского округа. На сегодняшний день специалисты завершили монтажные работы и приступили к прокладке инженерных сетей. Общестроительная готовность объекта составляет 47%. "На объекте трудятся более 60 строителей. Выполнена черновая отделка, выровнены стены, заканчивают работы по устройству кровли, на всех этажах проведена стяжка полов. Также начался монтаж оконных блоков и работы по утеплению фасада", – приводит пресс-служба слова главы Химок Дмитрия Волошина. В материале отмечается, что ремонт гимназии №23 начался в конце декабря прошлого года в рамках регпрограммы "Образование Подмосковья". Сдача объекта планируется к 1 сентября этого года. Гимназия рассчитана на 150 мест. Проверили ход ремонта начальник управления по образованию Химок Юрий Кандалов, руководитель МКУ "Управление строительства" Роман Глаголев и лидер Движения общественной поддержки, директор гимназии №23 Олеся Климачева. По данным пресс-службы, здание учебного заведения находилось в аренде с 2017 года. В 2023 году администрация Химок вернула корпус в распоряжение муниципалитета и закрепила его за гимназией №23. В здании — три этажа общей площадью более 1,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, Волошин отметил, что развитие сферы образования – одно из приоритетных направлений в Химках. При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в городском округе построили и отремонтировали более 100 социальных объектов.

https://ria.ru/20240405/rekonstruktsiya-1938080891.html

https://ria.ru/20231121/detskiy_sad-1910927362.html

https://ria.ru/20231110/detskiy_sad-1908742856.html

химки

сходня

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

химки, сходня, московская область (подмосковье), дмитрий волошин (глава городского округа химки), андрей воробьев