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Гимназию №23 в Химках откроют после капремонта в сентябре - РИА Новости, 17.05.2024
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11:55 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/kapremont-1946624433.html
Гимназию №23 в Химках откроют после капремонта в сентябре
Гимназию №23 в Химках откроют после капремонта в сентябре - РИА Новости, 17.05.2024
Гимназию №23 в Химках откроют после капремонта в сентябре
Капитальный ремонт гимназии №23 в микрорайоне Сходня городского округа Химки планируют завершить к началу нового учебного года, открытие учебного заведения... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T11:55
2024-05-17T11:55
химки
сходня
московская область (подмосковье)
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
андрей воробьев
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МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Капитальный ремонт гимназии №23 в микрорайоне Сходня городского округа Химки планируют завершить к началу нового учебного года, открытие учебного заведения запланировано на сентябрь, сообщает пресс-служба администрации городского округа. На сегодняшний день специалисты завершили монтажные работы и приступили к прокладке инженерных сетей. Общестроительная готовность объекта составляет 47%. "На объекте трудятся более 60 строителей. Выполнена черновая отделка, выровнены стены, заканчивают работы по устройству кровли, на всех этажах проведена стяжка полов. Также начался монтаж оконных блоков и работы по утеплению фасада", – приводит пресс-служба слова главы Химок Дмитрия Волошина. В материале отмечается, что ремонт гимназии №23 начался в конце декабря прошлого года в рамках регпрограммы "Образование Подмосковья". Сдача объекта планируется к 1 сентября этого года. Гимназия рассчитана на 150 мест. Проверили ход ремонта начальник управления по образованию Химок Юрий Кандалов, руководитель МКУ "Управление строительства" Роман Глаголев и лидер Движения общественной поддержки, директор гимназии №23 Олеся Климачева. По данным пресс-службы, здание учебного заведения находилось в аренде с 2017 года. В 2023 году администрация Химок вернула корпус в распоряжение муниципалитета и закрепила его за гимназией №23. В здании — три этажа общей площадью более 1,5 тысячи квадратных метров. Кроме того, Волошин отметил, что развитие сферы образования – одно из приоритетных направлений в Химках. При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в городском округе построили и отремонтировали более 100 социальных объектов.
https://ria.ru/20240405/rekonstruktsiya-1938080891.html
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химки
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химки, сходня, московская область (подмосковье), дмитрий волошин (глава городского округа химки), андрей воробьев
Химки, Сходня, Московская область (Подмосковье), Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки), Андрей Воробьев

Гимназию №23 в Химках откроют после капремонта в сентябре

© Фото предоставлено администрацией городского округа ХимкиГимназию №23 в Химках откроют после капремонта в сентябре
Гимназию №23 в Химках откроют после капремонта в сентябре
© Фото предоставлено администрацией городского округа Химки
Гимназию №23 в Химках откроют после капремонта в сентябре
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая — РИА Новости. Капитальный ремонт гимназии №23 в микрорайоне Сходня городского округа Химки планируют завершить к началу нового учебного года, открытие учебного заведения запланировано на сентябрь, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
На сегодняшний день специалисты завершили монтажные работы и приступили к прокладке инженерных сетей. Общестроительная готовность объекта составляет 47%.
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"На объекте трудятся более 60 строителей. Выполнена черновая отделка, выровнены стены, заканчивают работы по устройству кровли, на всех этажах проведена стяжка полов. Также начался монтаж оконных блоков и работы по утеплению фасада", – приводит пресс-служба слова главы Химок Дмитрия Волошина.
В материале отмечается, что ремонт гимназии №23 начался в конце декабря прошлого года в рамках регпрограммы "Образование Подмосковья". Сдача объекта планируется к 1 сентября этого года. Гимназия рассчитана на 150 мест.
Проверили ход ремонта начальник управления по образованию Химок Юрий Кандалов, руководитель МКУ "Управление строительства" Роман Глаголев и лидер Движения общественной поддержки, директор гимназии №23 Олеся Климачева.
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По данным пресс-службы, здание учебного заведения находилось в аренде с 2017 года. В 2023 году администрация Химок вернула корпус в распоряжение муниципалитета и закрепила его за гимназией №23. В здании — три этажа общей площадью более 1,5 тысячи квадратных метров.
Кроме того, Волошин отметил, что развитие сферы образования – одно из приоритетных направлений в Химках. При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в городском округе построили и отремонтировали более 100 социальных объектов.
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