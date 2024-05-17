https://ria.ru/20240517/izrail-1946726577.html

ЦАХАЛ заявил о перехвате десяти ракет из Ливана

ЦАХАЛ заявил о перехвате десяти ракет из Ливана - РИА Новости, 17.05.2024

ЦАХАЛ заявил о перехвате десяти ракет из Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу перехватила десятки ракет, выпущенных из Ливана по северу страны, в общей сложности было зафиксировано порядка 75... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T17:00

2024-05-17T17:00

2024-05-17T17:00

в мире

израиль

ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 мая - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в пятницу перехватила десятки ракет, выпущенных из Ливана по северу страны, в общей сложности было зафиксировано порядка 75 пусков, сообщила армейская пресс-служба. С утра пятницы сирены воздушной тревоги звучали на севере Израиля уже восемь раз. "После сирен, прозвучавших недавно на севере Израиля, было зафиксировано около 75 пусков с территории Ливана по Израилю, десятки из которых были перехвачены", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы, в пятницу ВВС Израиля нанесли удар по инфраструктуре шиитского движения "Хезболлах" в районе Аль-Наджария на юге Ливана. "Террористическая инфраструктура включала несколько объектов, используемых в целях обеспечения противовоздушной обороны "Хезболлах", и представляла угрозу для израильской авиации", - уточнили военные, добавив, что радикалы "намеренно действует из жилых районов, ставя тем самым под угрозу жизни мирных жителей на юге Ливана". Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявлял, что Израиль обеспечит возвращение жителей севера страны в свои дома либо через соглашение с ливанской стороны, либо посредством военной операции с целью отодвинуть силы "Хезболлах" к северу от границы с Израилем.

https://ria.ru/20240413/tsakhal-1939756204.html

https://ria.ru/20240517/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240516/izrail-1946305173.html

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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году