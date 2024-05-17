https://ria.ru/20240517/izrail-1946693321.html
Тринадцать стран выступили против военной операции в Рафахе
Тринадцать стран выступили против военной операции в Рафахе - РИА Новости, 17.05.2024
Тринадцать стран выступили против военной операции в Рафахе
Тринадцать стран, в том числе Британия, Германия и Франция, направили Израилю письмо, в котором выступили против проведения им полномасштабной военной операции... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:19
2024-05-17T15:19
2024-05-17T15:19
в мире
израиль
рафах (провинция)
германия
исраэль кац
хамас
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Тринадцать стран, в том числе Британия, Германия и Франция, направили Израилю письмо, в котором выступили против проведения им полномасштабной военной операции в городе Рафах в секторе Газа, передает агентство Франс Пресс. Письмо было подписано министрами иностранных дел Австралии, Великобритании, Канады, Японии, Новой Зеландии, Южной Кореи, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Швеции и направлено главе МИД Израилю Исраэлю Кацу. "Мы подтверждаем наше несогласие с полномасштабной военной операцией в Рафахе, которая будет иметь катастрофические последствия для гражданского населения", - говорится в письме, текст которого приводит агентство. В письме страны призывают Израиль возобновить подачу воды, электричества и работу телекоммуникаций в секторе Газа, а также обеспечить доставку туда гуманитарной помощи через все пограничные переходы, в том числе в Рафахе. В четверг министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о планируемом вводе дополнительных сил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в город Рафах, где уже вторую неделю идет сухопутная операция против оставшихся батальонов палестинского движения ХАМАС. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240422/nyt-1941648671.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), германия, исраэль кац, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), Германия, Исраэль Кац, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Тринадцать стран выступили против военной операции в Рафахе
СМИ: Израиль получил от 13-ти стран письмо против военной операции в Рафахе
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Тринадцать стран, в том числе Британия, Германия и Франция, направили Израилю письмо, в котором выступили против проведения им полномасштабной военной операции в городе Рафах в секторе Газа, передает агентство Франс Пресс.
Письмо было подписано министрами иностранных дел Австралии
, Великобритании
, Канады
, Японии
, Новой Зеландии
, Южной Кореи
, Дании
, Финляндии
, Франции, Германии, Италии
, Нидерландов
и Швеции
и направлено главе МИД Израилю Исраэлю Кацу
.
"Мы подтверждаем наше несогласие с полномасштабной военной операцией в Рафахе, которая будет иметь катастрофические последствия для гражданского населения", - говорится в письме, текст которого приводит агентство.
В письме страны призывают Израиль возобновить подачу воды, электричества и работу телекоммуникаций в секторе Газа, а также обеспечить доставку туда гуманитарной помощи через все пограничные переходы, в том числе в Рафахе.
В четверг министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о планируемом вводе дополнительных сил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в город Рафах, где уже вторую неделю идет сухопутная операция против оставшихся батальонов палестинского движения ХАМАС
.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом
. Сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы
, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.