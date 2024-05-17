https://ria.ru/20240517/izrail-1946693321.html

Тринадцать стран выступили против военной операции в Рафахе

Тринадцать стран выступили против военной операции в Рафахе - РИА Новости, 17.05.2024

Тринадцать стран выступили против военной операции в Рафахе

Тринадцать стран, в том числе Британия, Германия и Франция, направили Израилю письмо, в котором выступили против проведения им полномасштабной военной операции... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T15:19

2024-05-17T15:19

2024-05-17T15:19

в мире

израиль

рафах (провинция)

германия

исраэль кац

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Тринадцать стран, в том числе Британия, Германия и Франция, направили Израилю письмо, в котором выступили против проведения им полномасштабной военной операции в городе Рафах в секторе Газа, передает агентство Франс Пресс. Письмо было подписано министрами иностранных дел Австралии, Великобритании, Канады, Японии, Новой Зеландии, Южной Кореи, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Швеции и направлено главе МИД Израилю Исраэлю Кацу. "Мы подтверждаем наше несогласие с полномасштабной военной операцией в Рафахе, которая будет иметь катастрофические последствия для гражданского населения", - говорится в письме, текст которого приводит агентство. В письме страны призывают Израиль возобновить подачу воды, электричества и работу телекоммуникаций в секторе Газа, а также обеспечить доставку туда гуманитарной помощи через все пограничные переходы, в том числе в Рафахе. В четверг министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о планируемом вводе дополнительных сил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в город Рафах, где уже вторую неделю идет сухопутная операция против оставшихся батальонов палестинского движения ХАМАС. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 79 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240422/nyt-1941648671.html

https://ria.ru/20240516/gumpomosch-1946498739.html

https://ria.ru/20231123/kpp-1911209492.html

https://ria.ru/20240506/khamas-1944110143.html

израиль

рафах (провинция)

германия

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в мире, израиль, рафах (провинция), германия, исраэль кац, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году