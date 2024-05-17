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На Кубани подростки избили участника спецоперации
На Кубани подростки избили участника спецоперации - РИА Новости, 17.05.2024
На Кубани подростки избили участника спецоперации
Подростки избили участника специальной военной операции в станичном парке Каневского района Кубани, сообщили в СУ СК по региону. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T03:22
2024-05-17T03:22
2024-05-17T03:22
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КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости. Подростки избили участника специальной военной операции в станичном парке Каневского района Кубани, сообщили в СУ СК по региону. "Вечером 13 мая 2024 года между несовершеннолетними, находившимися в одном из парков станицы Челбасской Каневского района, и участником специальной военной операции возник конфликт, в ходе которого подростки нанесли мужчине удары руками и ногами по туловищу и голове", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавший госпитализирован. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, в ближайшее время фигурантов доставят к следователю, добавляют в ведомстве.
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, краснодарский край
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Россия, Краснодарский край
На Кубани подростки избили участника спецоперации
СК: в станичном парке на Кубани подростки избили участника спецоперации
КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости. Подростки избили участника специальной военной операции в станичном парке Каневского района Кубани, сообщили в СУ СК по региону.
"Вечером 13 мая 2024 года между несовершеннолетними, находившимися в одном из парков станицы Челбасской Каневского района, и участником специальной военной операции возник конфликт, в ходе которого подростки нанесли мужчине удары руками и ногами по туловищу и голове", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пострадавший госпитализирован.
Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, в ближайшее время фигурантов доставят к следователю, добавляют в ведомстве.