https://ria.ru/20240517/izbienie-1946566328.html

На Кубани подростки избили участника спецоперации

На Кубани подростки избили участника спецоперации - РИА Новости, 17.05.2024

На Кубани подростки избили участника спецоперации

Подростки избили участника специальной военной операции в станичном парке Каневского района Кубани, сообщили в СУ СК по региону. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T03:22

2024-05-17T03:22

2024-05-17T03:22

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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краснодарский край

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КРАСНОДАР, 17 мая - РИА Новости. Подростки избили участника специальной военной операции в станичном парке Каневского района Кубани, сообщили в СУ СК по региону. "Вечером 13 мая 2024 года между несовершеннолетними, находившимися в одном из парков станицы Челбасской Каневского района, и участником специальной военной операции возник конфликт, в ходе которого подростки нанесли мужчине удары руками и ногами по туловищу и голове", - говорится в сообщении. Отмечается, что пострадавший госпитализирован. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, в ближайшее время фигурантов доставят к следователю, добавляют в ведомстве.

https://ria.ru/20240516/sud-1946530433.html

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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), россия, краснодарский край