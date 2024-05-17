На Италию обрушилась непогода, один человек погиб
На север Италии обрушилась непогода с ливневыми дождями, один человек погиб
© Фото : Alberto BorsariПоследствия сильного ветра в коммуне Борго-Мантовано, Италия
© Фото : Alberto Borsari
Последствия сильного ветра в коммуне Борго-Мантовано, Италия
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Непогода с ливневыми дождями, шквалистым ветром и градом обрушилась на север Италии, вызвав наводнения, один человек погиб, сообщает телеканал Rai News.
По данным телеканала, по решению национальной службы гражданской обороны в пятницу "красный" (наивысший) уровень метеоопасности объявлен в ряде районов области Венето, а "оранжевый" - в Ломбардии и Фриули-Венеция-Джулии.
В Ломбардии, где идущие с 15 мая проливные дожди вызвали наводнения, пожарные обнаружили тело 66-летнего мужчины, который в четверг пропал без вести в коммуне Канту при обрушении пешеходного моста.
В коммуне Борго-Мантовано в провинции Мантуя в четверг вечером сильный ветер снес с рельсов товарный поезд. "За многие годы работы мэром я никогда не видел, чтобы поезда опрокидовало ветром... Затоплено множество улиц и подвалов, а также лечебно-реабилитационный центр для престарелых в Ревере. Ситуация очень тяжелая. К счастью, никто не пострадал", - приводит телеканал слова мэра Борго-Мантовано Альберто Борсари.
С начала чрезвычайной ситуации по всей области было проведено более тысячи операций по ликвидации последствий непогоды, отмечает Rai News.
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