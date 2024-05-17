https://ria.ru/20240517/italiya-1946707669.html

На Италию обрушилась непогода, один человек погиб

На Италию обрушилась непогода, один человек погиб - РИА Новости, 17.05.2024

На Италию обрушилась непогода, один человек погиб

Непогода с ливневыми дождями, шквалистым ветром и градом обрушилась на север Италии, вызвав наводнения, один человек погиб, сообщает телеканал Rai News. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T16:03

2024-05-17T16:03

2024-05-17T16:03

в мире

ломбардия

италия

венето

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/11/1946707061_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_a73c9a2ab1dc38a3e199c452804ad01f.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Непогода с ливневыми дождями, шквалистым ветром и градом обрушилась на север Италии, вызвав наводнения, один человек погиб, сообщает телеканал Rai News. По данным телеканала, по решению национальной службы гражданской обороны в пятницу "красный" (наивысший) уровень метеоопасности объявлен в ряде районов области Венето, а "оранжевый" - в Ломбардии и Фриули-Венеция-Джулии. В Ломбардии, где идущие с 15 мая проливные дожди вызвали наводнения, пожарные обнаружили тело 66-летнего мужчины, который в четверг пропал без вести в коммуне Канту при обрушении пешеходного моста. В коммуне Борго-Мантовано в провинции Мантуя в четверг вечером сильный ветер снес с рельсов товарный поезд. "За многие годы работы мэром я никогда не видел, чтобы поезда опрокидовало ветром... Затоплено множество улиц и подвалов, а также лечебно-реабилитационный центр для престарелых в Ревере. Ситуация очень тяжелая. К счастью, никто не пострадал", - приводит телеканал слова мэра Борго-Мантовано Альберто Борсари. С начала чрезвычайной ситуации по всей области было проведено более тысячи операций по ликвидации последствий непогоды, отмечает Rai News.

https://ria.ru/20240517/uragan-1946574951.html

ломбардия

италия

венето

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, ломбардия, италия, венето