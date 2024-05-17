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На Италию обрушилась непогода, один человек погиб - РИА Новости, 17.05.2024
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16:03 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/italiya-1946707669.html
На Италию обрушилась непогода, один человек погиб
На Италию обрушилась непогода, один человек погиб - РИА Новости, 17.05.2024
На Италию обрушилась непогода, один человек погиб
Непогода с ливневыми дождями, шквалистым ветром и градом обрушилась на север Италии, вызвав наводнения, один человек погиб, сообщает телеканал Rai News. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T16:03
2024-05-17T16:03
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Непогода с ливневыми дождями, шквалистым ветром и градом обрушилась на север Италии, вызвав наводнения, один человек погиб, сообщает телеканал Rai News. По данным телеканала, по решению национальной службы гражданской обороны в пятницу "красный" (наивысший) уровень метеоопасности объявлен в ряде районов области Венето, а "оранжевый" - в Ломбардии и Фриули-Венеция-Джулии. В Ломбардии, где идущие с 15 мая проливные дожди вызвали наводнения, пожарные обнаружили тело 66-летнего мужчины, который в четверг пропал без вести в коммуне Канту при обрушении пешеходного моста. В коммуне Борго-Мантовано в провинции Мантуя в четверг вечером сильный ветер снес с рельсов товарный поезд. "За многие годы работы мэром я никогда не видел, чтобы поезда опрокидовало ветром... Затоплено множество улиц и подвалов, а также лечебно-реабилитационный центр для престарелых в Ревере. Ситуация очень тяжелая. К счастью, никто не пострадал", - приводит телеканал слова мэра Борго-Мантовано Альберто Борсари. С начала чрезвычайной ситуации по всей области было проведено более тысячи операций по ликвидации последствий непогоды, отмечает Rai News.
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в мире, ломбардия, италия, венето
В мире, Ломбардия, Италия, Венето
На Италию обрушилась непогода, один человек погиб

На север Италии обрушилась непогода с ливневыми дождями, один человек погиб

© Фото : Alberto BorsariПоследствия сильного ветра в коммуне Борго-Мантовано, Италия
Последствия сильного ветра в коммуне Борго-Мантовано, Италия - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Фото : Alberto Borsari
Последствия сильного ветра в коммуне Борго-Мантовано, Италия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Непогода с ливневыми дождями, шквалистым ветром и градом обрушилась на север Италии, вызвав наводнения, один человек погиб, сообщает телеканал Rai News.
По данным телеканала, по решению национальной службы гражданской обороны в пятницу "красный" (наивысший) уровень метеоопасности объявлен в ряде районов области Венето, а "оранжевый" - в Ломбардии и Фриули-Венеция-Джулии.
В Ломбардии, где идущие с 15 мая проливные дожди вызвали наводнения, пожарные обнаружили тело 66-летнего мужчины, который в четверг пропал без вести в коммуне Канту при обрушении пешеходного моста.
В коммуне Борго-Мантовано в провинции Мантуя в четверг вечером сильный ветер снес с рельсов товарный поезд. "За многие годы работы мэром я никогда не видел, чтобы поезда опрокидовало ветром... Затоплено множество улиц и подвалов, а также лечебно-реабилитационный центр для престарелых в Ревере. Ситуация очень тяжелая. К счастью, никто не пострадал", - приводит телеканал слова мэра Борго-Мантовано Альберто Борсари.
С начала чрезвычайной ситуации по всей области было проведено более тысячи операций по ликвидации последствий непогоды, отмечает Rai News.
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