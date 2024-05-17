ЕС утвердит решение по активам России для Киева 21 мая, сообщил источник
Источник: ЕС утвердит решение по активам РФ на военную помощь Киеву 21 мая
© AP Photo / Virginia MayoФлаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Совет ЕС планирует утвердить решение по использованию доходов от замороженных суверенных активов России для военной помощи Украине на заседании во вторник, 21 мая, сообщил РИА Новости европейский источник.
"Решение по российским активам будет принято на заседании Совета ЕС по общим делам (21 мая – ред.)", - сказал собеседник агентства.
Еврокомиссия и глава евродипломатии Жозеп Боррель в конце марта представили странам Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных активов ЦБ России для военной помощи Украине (порядка 3 миллиардов евро в год). В частности, в 2024 году Брюссель планирует потратить 90% полученных доходов на поставки Киеву оружия. Первые операции с российскими деньгами на военную помощь Украине Еврокомиссия запланировала уже на лето.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины.
Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".