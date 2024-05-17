Рейтинг@Mail.ru
ЕС утвердит решение по активам России для Киева 21 мая, сообщил источник - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:05 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/istochnik-1946690889.html
ЕС утвердит решение по активам России для Киева 21 мая, сообщил источник
ЕС утвердит решение по активам России для Киева 21 мая, сообщил источник - РИА Новости, 17.05.2024
ЕС утвердит решение по активам России для Киева 21 мая, сообщил источник
Совет ЕС планирует утвердить решение по использованию доходов от замороженных суверенных активов России для военной помощи Украине на заседании во вторник, 21... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:05
2024-05-17T15:05
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
жозеп боррель
евросоюз
еврокомиссия
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915392187_588:0:2804:1246_1920x0_80_0_0_8e44123f88174f63c4ac4b146017116a.jpg
БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Совет ЕС планирует утвердить решение по использованию доходов от замороженных суверенных активов России для военной помощи Украине на заседании во вторник, 21 мая, сообщил РИА Новости европейский источник. "Решение по российским активам будет принято на заседании Совета ЕС по общим делам (21 мая – ред.)", - сказал собеседник агентства. Еврокомиссия и глава евродипломатии Жозеп Боррель в конце марта представили странам Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных активов ЦБ России для военной помощи Украине (порядка 3 миллиардов евро в год). В частности, в 2024 году Брюссель планирует потратить 90% полученных доходов на поставки Киеву оружия. Первые операции с российскими деньгами на военную помощь Украине Еврокомиссия запланировала уже на лето. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
https://ria.ru/20240516/aktivy-1946433089.html
https://ria.ru/20240516/aktivy-1946502347.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915392187_120:0:2849:2047_1920x0_80_0_0_c93fbb45e04f4ef47e103e2696e7284d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, киев, жозеп боррель, евросоюз, еврокомиссия, центральный банк рф (цб рф), в мире, экономика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Жозеп Боррель, Евросоюз, Еврокомиссия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), В мире, Экономика
ЕС утвердит решение по активам России для Киева 21 мая, сообщил источник

Источник: ЕС утвердит решение по активам РФ на военную помощь Киеву 21 мая

© AP Photo / Virginia MayoФлаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Совет ЕС планирует утвердить решение по использованию доходов от замороженных суверенных активов России для военной помощи Украине на заседании во вторник, 21 мая, сообщил РИА Новости европейский источник.
"Решение по российским активам будет принято на заседании Совета ЕС по общим делам (21 мая – ред.)", - сказал собеседник агентства.
Люди идут мимо флага США в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
МИД: на Западе взвешивают риск ответных мер России на конфискацию активов
16 мая, 14:52
Еврокомиссия и глава евродипломатии Жозеп Боррель в конце марта представили странам Евросоюза свое предложение по использованию доходов от замороженных активов ЦБ России для военной помощи Украине (порядка 3 миллиардов евро в год). В частности, в 2024 году Брюссель планирует потратить 90% полученных доходов на поставки Киеву оружия. Первые операции с российскими деньгами на военную помощь Украине Еврокомиссия запланировала уже на лето.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины.
Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
В МВФ предупредили о рисках из-за планов Запада по российским активам
16 мая, 18:09
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевЖозеп БоррельЕвросоюзЕврокомиссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)В миреЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала