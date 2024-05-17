https://ria.ru/20240517/infrastruktura-1946481096.html

Облачные решения beeline cloud заработали в Саратовской области

Облачные решения beeline cloud заработали в Саратовской области - РИА Новости, 17.05.2024

Облачные решения beeline cloud заработали в Саратовской области

Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud развернул всю необходимую инфраструктуру для функционирования информационной системы обеспечения РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T10:00

2024-05-17T10:00

2024-05-17T10:00

технологии

саратовская область

вымпелком

билайн

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Российский поставщик ИТ-услуг и облачных сервисов beeline cloud развернул всю необходимую инфраструктуру для функционирования информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД) Саратовской области и цифровизации отрасли строительства, сообщает пресс-служба компании.Одним из направлений строительства цифровой вертикали области является информационная система управления проектами (ИСУП), процессы которой интегрированы с ИСОГД. ИСУП позволила перейти на электронный документооборот при проектировании и строительстве разных объектов на территории Саратовской области. Создание цифровой вертикали строительной отрасли позволяет решить целый спектр задач, таких как автоматизация и ускорение процессов, оптимизация затрат, минимизация ошибочных решений, говорится в сообщении.На сегодняшний день в регионе активно развивается ИСОГД - наполняется сведениями, документами, материалами о развитии территорий, об их застройке, о существующих и планируемых к размещению объектах капитального строительства и иными необходимыми для осуществления градостроительной деятельности сведениями."В ходе работы с министерством цифрового развития и связи Саратовской области был составлен целевой ИТ-ландшафт решения, включающий в себя все элементы информационной системы и необходимые средства защиты. Благодаря вовлеченности команды beeline cloud в задачу клиента и пониманию специфики работы информационных систем такого рода, вычислительные мощности для развёртывания ИСОГД были предоставлены заказчику максимально оперативно. Защищённость и надёжность нашего облака позволяет уверенно решать задачи клиентов по построению ГИС систем", - отметил коммерческий директор beeline cloud Сергей Кондратьев, слова которого привели в пресс-службе.Там добавили, что еще одним значимым проектом, который Минцифры области внедряет совместно с билайном, является "Карта жителя". Он направлен, в первую очередь, на развитие социальной сферы региона. У граждан появляется дополнительная возможность получения положенных им мер социальной поддержки и иных услуг, а также приобретения товаров, работ, услуг по выгодным условиям. "Карту жителя" планируется использовать не только в рамках социальной защиты и обслуживания населения, но и в сфере здравоохранения, культуры и образования. Реализация данного проекта – еще один шаг на пути к цифровизации региона, что позволит повысить качество жизни граждан области с помощью использования информационных технологий.В 2019 году правительство Саратовской области подписало соглашение с билайном о начале работ по цифровизации региона. Среди основных направлений сотрудничества – развитие ИТ-инфраструктуры региона посредством использования цифровых платформ, а также предоставления услуг центров обработки данных. В качестве аргументов в пользу виртуальных мощностей было отмечено – экономия денег и времени, доступность данных, безопасность информации, независимость от аппаратных сбоев, а также гибкость и экспертиза команды beeline cloud.Реклама, ПАО "Вымпелком", erid: F7NfYUJCUneLrX8yoD7Q

саратовская область

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, саратовская область, вымпелком, билайн