https://ria.ru/20240517/inflyatsiya-1946776654.html
Росстат заявил об ускорении инфляции
Росстат заявил об ускорении инфляции - РИА Новости, 17.05.2024
Росстат заявил об ускорении инфляции
Инфляция в России в апреле ускорилась до 0,5% с 0,39% в марте, в годовом выражении - до 7,84% с 7,72% месяцем ранее, сообщил Росстат. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T19:15
2024-05-17T19:15
2024-05-17T19:23
экономика
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Инфляция в России в апреле ускорилась до 0,5% с 0,39% в марте, в годовом выражении - до 7,84% с 7,72% месяцем ранее, сообщил Росстат. "В апреле 2024 года по сравнению с мартом 2024 года индекс потребительских цен составил 100,50%, по сравнению с декабрем 2023 года - 102,46%", - говорится в материалах ведомства. Продовольственная инфляция в апреле ускорилась до 0,49% с 0,17% в месячном выражении; в годовом выражении цены на продовольствие выросли на 8,33%. Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,41% после 0,27% в марте, в годовом выражении - на 7%. Цены на услуги в апреле выросли на 0,62% к марту, а к апрелю прошлого года - на 8,12%. По прогнозу министерства экономического развития, инфляция в России в 2024 году составит 5,1% после 7,42% в прошлом году.
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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Экономика, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Росстат заявил об ускорении инфляции
Росстат: инфляция в апреле ускорилась до 0,5% с 0,39% в марте
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости.
Инфляция в России в апреле ускорилась до 0,5% с 0,39% в марте, в годовом выражении - до 7,84% с 7,72% месяцем ранее, сообщил Росстат
.
"В апреле 2024 года по сравнению с мартом 2024 года индекс потребительских цен составил 100,50%, по сравнению с декабрем 2023 года - 102,46%", - говорится в материалах ведомства.
Продовольственная инфляция в апреле ускорилась до 0,49% с 0,17% в месячном выражении; в годовом выражении цены на продовольствие выросли на 8,33%.
Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,41% после 0,27% в марте, в годовом выражении - на 7%. Цены на услуги в апреле выросли на 0,62% к марту, а к апрелю прошлого года - на 8,12%.
По прогнозу министерства экономического развития, инфляция в России в 2024 году составит 5,1% после 7,42% в прошлом году.