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Россия стала вторым крупнейшим поставщиком гороха в Индию - РИА Новости, 17.05.2024
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16:33 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/indiya-1946719396.html
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком гороха в Индию
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком гороха в Индию - РИА Новости, 17.05.2024
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком гороха в Индию
Россия в первом квартале текущего года стала вторым крупнейшим поставщиком гороха в Индию после возобновления поставок в конце прошлого года, следует из анализа РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T16:33
2024-05-17T16:33
экономика
индия
россия
канада
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия в первом квартале текущего года стала вторым крупнейшим поставщиком гороха в Индию после возобновления поставок в конце прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных индийской таможни. В начале декабря 2023 года правительство Индии разрешило беспошлинный импорт желтого гороха до 30 июня 2024 года в рамках усилий по снижению цен на зернобобовые. Индия начала вводить ограничения на импорт гороха еще в 2017 году, а в 2020 году поставки и вовсе прекратились. Согласно данным, в январе-марте российские компании поставили на индийский рынок 355,8 тысячи тонн гороха, при этом около 193 тысяч тонн было отправлено в марте. В 2019 году, когда Россия поставляла в Индию горох в последний раз, страна занимала третье место. Всего Индия импортировала за первые три месяца 1,2 миллиона тонн гороха, чуть больше половины поставила Канада - 612 тысяч тонн. Тройку лидеров замыкает Турция с поставками на 140,2 тысячи тонн. Также небольшие поставки были у Латвии (27,4 тысячи тонн), Украины (18,4 тысячи тонн), ОАЭ (7,4 тысячи тонн), США (2,1 тысячи тонн), Египта (1 тысяча тонн) и Бангладеш (825 тонн).
https://ria.ru/20240517/indiya-1946614482.html
https://ria.ru/20240516/turobmen-1946307703.html
индия
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экономика, индия, россия, канада
Экономика, Индия, Россия, Канада
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком гороха в Индию

Россия в первом квартале года стала вторым крупнейшим поставщиком гороха в Индию

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВыращивание гороха в теплице
Выращивание гороха в теплице - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Выращивание гороха в теплице. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Россия в первом квартале текущего года стала вторым крупнейшим поставщиком гороха в Индию после возобновления поставок в конце прошлого года, следует из анализа РИА Новости данных индийской таможни.
В начале декабря 2023 года правительство Индии разрешило беспошлинный импорт желтого гороха до 30 июня 2024 года в рамках усилий по снижению цен на зернобобовые. Индия начала вводить ограничения на импорт гороха еще в 2017 году, а в 2020 году поставки и вовсе прекратились.
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Согласно данным, в январе-марте российские компании поставили на индийский рынок 355,8 тысячи тонн гороха, при этом около 193 тысяч тонн было отправлено в марте. В 2019 году, когда Россия поставляла в Индию горох в последний раз, страна занимала третье место.
Всего Индия импортировала за первые три месяца 1,2 миллиона тонн гороха, чуть больше половины поставила Канада - 612 тысяч тонн. Тройку лидеров замыкает Турция с поставками на 140,2 тысячи тонн.
Также небольшие поставки были у Латвии (27,4 тысячи тонн), Украины (18,4 тысячи тонн), ОАЭ (7,4 тысячи тонн), США (2,1 тысячи тонн), Египта (1 тысяча тонн) и Бангладеш (825 тонн).
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