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В монастыре УПЦ рассказали о сохранности иконы "Владимирская-Десятинная" - РИА Новости, 17.05.2024
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Религия
 
01:38 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/ikona-1946562171.html
В монастыре УПЦ рассказали о сохранности иконы "Владимирская-Десятинная"
В монастыре УПЦ рассказали о сохранности иконы "Владимирская-Десятинная" - РИА Новости, 17.05.2024
В монастыре УПЦ рассказали о сохранности иконы "Владимирская-Десятинная"
Чудотворная икона иконы Божией Матери "Владимирская-Десятинная", хранящаяся в Десятинном монастыре канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве,... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T01:38
2024-05-17T01:38
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ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Чудотворная икона иконы Божией Матери "Владимирская-Десятинная", хранящаяся в Десятинном монастыре канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве, цела, в снесенной Владимиро-Ольгинской часовне на месте древней Десятинной церкви находился список с нее, однако остальные иконы были вывезены с обломками в грузовиках, сообщил монастырский Telegram-канал. Суд на Украине 14 сентября обязал демонтировать Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря в Киеве, освободив от нее участок Национального музея истории Украины. Снос был проведен в ночь на 17 мая. "Икона Пресвятой Богородицы "Десятинная" цела, в храме находился список этой иконы. Было много встроенных бронзовых икон, росписи на стенах – что с ними, мы не знаем, судя по видео – все в грузовиках", – говорится в сообщении. Синод УПЦ в декабре утвердил текст службы в честь этой иконы. Десятинная церковь, или храм Успения Пресвятой Богородицы – первый каменный православный храм на Руси, воздвигнутый Владимиром Святославичем в 989-996 годах. В XIII веке храм был разрушен ордами хана Батыя, сохранился фундамент. На его месте была построена Владимиро-Ольгинская часовня Десятинного мужского монастыря УПЦ. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240516/upts-1946428534.html
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украина, киев, россия, ситуация вокруг упц, в мире
Религия, Украина, Киев, Россия, Ситуация вокруг УПЦ, В мире
В монастыре УПЦ рассказали о сохранности иконы "Владимирская-Десятинная"

Чудотворная икона "Владимирская-Десятинная" в монастыре УПЦ в Киеве уцелела

CC BY-SA 4.0 / AAndy9555 / Новый каменный Владимиро-Ольгинский храм Десятинного монастыря / Cropped imageВладимиро-Ольгинский храм Десятинного монастыря в Киеве
Владимиро-Ольгинский храм Десятинного монастыря в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
CC BY-SA 4.0 / AAndy9555 / Новый каменный Владимиро-Ольгинский храм Десятинного монастыря / Cropped image
Владимиро-Ольгинский храм Десятинного монастыря в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Чудотворная икона иконы Божией Матери "Владимирская-Десятинная", хранящаяся в Десятинном монастыре канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве, цела, в снесенной Владимиро-Ольгинской часовне на месте древней Десятинной церкви находился список с нее, однако остальные иконы были вывезены с обломками в грузовиках, сообщил монастырский Telegram-канал.
Суд на Украине 14 сентября обязал демонтировать Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря в Киеве, освободив от нее участок Национального музея истории Украины. Снос был проведен в ночь на 17 мая.
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Вчера, 14:35
"Икона Пресвятой Богородицы "Десятинная" цела, в храме находился список этой иконы. Было много встроенных бронзовых икон, росписи на стенах – что с ними, мы не знаем, судя по видео – все в грузовиках", – говорится в сообщении.
Синод УПЦ в декабре утвердил текст службы в честь этой иконы.
Десятинная церковь, или храм Успения Пресвятой Богородицы – первый каменный православный храм на Руси, воздвигнутый Владимиром Святославичем в 989-996 годах. В XIII веке храм был разрушен ордами хана Батыя, сохранился фундамент. На его месте была построена Владимиро-Ольгинская часовня Десятинного мужского монастыря УПЦ.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
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