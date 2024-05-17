https://ria.ru/20240517/golikova-1946803086.html

Голиковой поручили координировать вопросы развития субъектов СЗФО

Голиковой поручили координировать вопросы развития субъектов СЗФО - РИА Новости, 17.05.2024

Голиковой поручили координировать вопросы развития субъектов СЗФО

За вице-премьером РФ Татьяной Голиковой закреплено кураторство вопросов развития субъектов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа, сообщает... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T21:52

2024-05-17T21:52

2024-05-17T21:52

политика

россия

татьяна голикова

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. За вице-премьером РФ Татьяной Голиковой закреплено кураторство вопросов развития субъектов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа, сообщает пресс-служба правительства. "Кроме того, за Татьяной Голиковой закреплено кураторство вопросами комплексного социально-экономического развития субъектов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

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политика, россия, татьяна голикова