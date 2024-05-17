https://ria.ru/20240517/glonass-1946632093.html

Путин признался, что гордится системой ГЛОНАСС

Путин признался, что гордится системой ГЛОНАСС - РИА Новости, 17.05.2024

Путин признался, что гордится системой ГЛОНАСС

Президент РФ Владимир Путин на встрече с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета заявил, что гордится,... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T12:16

2024-05-17T12:16

2024-05-17T12:34

россия

владимир путин

технологии

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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета заявил, что гордится, что в России создана система ГЛОНАСС."Могу вам сказать, отчасти я этим горжусь, тем, что у нас создана ГЛОНАСС", - сказал Путин.Он отметил, что система функционирует успешно. "Слава богу, мы вовремя занялись этим", - подчеркнул президент.

https://ria.ru/20240408/putin-1938702486.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, технологии