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Путин признался, что гордится системой ГЛОНАСС - РИА Новости, 17.05.2024
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12:16 17.05.2024 (обновлено: 12:34 17.05.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240517/glonass-1946632093.html
Путин признался, что гордится системой ГЛОНАСС
Путин признался, что гордится системой ГЛОНАСС - РИА Новости, 17.05.2024
Путин признался, что гордится системой ГЛОНАСС
Президент РФ Владимир Путин на встрече с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета заявил, что гордится,... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T12:16
2024-05-17T12:34
россия
владимир путин
технологии
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета заявил, что гордится, что в России создана система ГЛОНАСС."Могу вам сказать, отчасти я этим горжусь, тем, что у нас создана ГЛОНАСС", - сказал Путин.Он отметил, что система функционирует успешно. "Слава богу, мы вовремя занялись этим", - подчеркнул президент.
https://ria.ru/20240408/putin-1938702486.html
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россия, владимир путин, технологии
Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин признался, что гордится системой ГЛОНАСС

Путин: российская система ГЛОНАСС успешно функционирует

© Фото : Минобороны Российской ФедерацииЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М" с космодрома Плесецк
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1б со спутником Глонасс-М с космодрома Плесецк - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Фото : Минобороны Российской Федерации
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" со спутником "Глонасс-М" с космодрома Плесецк. Архивное фото
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета заявил, что гордится, что в России создана система ГЛОНАСС.
"Могу вам сказать, отчасти я этим горжусь, тем, что у нас создана ГЛОНАСС", - сказал Путин.
Он отметил, что система функционирует успешно. "Слава богу, мы вовремя занялись этим", - подчеркнул президент.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
Путину доложат о включении в нацпроект организации связи с "ЭРА-ГЛОНАСС"
8 апреля, 19:46
 
РоссияВладимир ПутинТехнологии
 
 
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