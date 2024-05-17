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Путин признался, что гордится системой ГЛОНАСС
Путин признался, что гордится системой ГЛОНАСС - РИА Новости, 17.05.2024
Путин признался, что гордится системой ГЛОНАСС
Президент РФ Владимир Путин на встрече с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета заявил, что гордится,... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T12:16
2024-05-17T12:16
2024-05-17T12:34
россия
владимир путин
технологии
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ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета заявил, что гордится, что в России создана система ГЛОНАСС."Могу вам сказать, отчасти я этим горжусь, тем, что у нас создана ГЛОНАСС", - сказал Путин.Он отметил, что система функционирует успешно. "Слава богу, мы вовремя занялись этим", - подчеркнул президент.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, владимир путин, технологии
Россия, Владимир Путин, Технологии
Путин признался, что гордится системой ГЛОНАСС
Путин: российская система ГЛОНАСС успешно функционирует
ХАРБИН, 17 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с китайскими и российскими студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета заявил, что гордится, что в России создана система ГЛОНАСС.
"Могу вам сказать, отчасти я этим горжусь, тем, что у нас создана ГЛОНАСС", - сказал Путин.
Он отметил, что система функционирует успешно. "Слава богу, мы вовремя занялись этим", - подчеркнул президент.