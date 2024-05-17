https://ria.ru/20240517/gladkov-1946560098.html

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности - РИА Новости, 17.05.2024

В Белгородской области отменили сигнал ракетной опасности

Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T00:56

2024-05-17T00:56

2024-05-17T00:59

специальная военная операция на украине

белгородская область

безопасность

россия

вячеслав гладков

белгород

белгородский район

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938232874_4:0:1920:1078_1920x0_80_0_0_f38683da0c31820cd33d35a9b5bab006.jpg

МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Сигнал ракетной опасности в Белгородской области отменен, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.Ракетная опасность была объявлена в Белгороде и Белгородском районе в 00.31 мск."В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

россия

белгород

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, безопасность, россия, вячеслав гладков, белгород, белгородский район