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При украинском обстреле села в Белгородском районе погиб мирный житель
При украинском обстреле села в Белгородском районе погиб мирный житель - РИА Новости, 17.05.2024
При украинском обстреле села в Белгородском районе погиб мирный житель
Один мирный житель погиб и один пострадал в селе Новая Наумовка Белгородского района при атаке со стороны ВСУ с помощью дронов-камикадзе, сообщил губернатор... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T21:10
2024-05-17T21:10
2024-05-17T21:19
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Один мирный житель погиб и один пострадал в селе Новая Наумовка Белгородского района при атаке со стороны ВСУ с помощью дронов-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Село Новая Наумовка Белгородского района подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью дронов-камикадзе... В результате атаки дроном один мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Второй мирный житель получил ранение и самостоятельно доехал до ЦРБ, где врачи оказали ему всю необходимую медицинскую помощь и перевели для прохождения дальнейшего лечения в областную клиническую больницу", - написал Гладков в Telegram-канале.По словам губернатора, оба жителя приехали в село, где запрещено находиться и введен режим ЧС, чтобы "копать огород"."Хочу еще раз обратиться к жителям сел, где введен режим ЧС: в данные населенные пункты приезжать нельзя!" - добавил он.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240424/voyna-1941901886.html
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происшествия, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле села в Белгородском районе погиб мирный житель
Гладков: при обстреле ВСУ села Новая Наумовка погиб мирный житель