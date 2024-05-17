https://ria.ru/20240517/gibel-1946794626.html

При украинском обстреле села в Белгородском районе погиб мирный житель

При украинском обстреле села в Белгородском районе погиб мирный житель - РИА Новости, 17.05.2024

При украинском обстреле села в Белгородском районе погиб мирный житель

Один мирный житель погиб и один пострадал в селе Новая Наумовка Белгородского района при атаке со стороны ВСУ с помощью дронов-камикадзе, сообщил губернатор... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T21:10

2024-05-17T21:10

2024-05-17T21:19

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородский район

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Один мирный житель погиб и один пострадал в селе Новая Наумовка Белгородского района при атаке со стороны ВСУ с помощью дронов-камикадзе, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Село Новая Наумовка Белгородского района подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью дронов-камикадзе... В результате атаки дроном один мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте. Второй мирный житель получил ранение и самостоятельно доехал до ЦРБ, где врачи оказали ему всю необходимую медицинскую помощь и перевели для прохождения дальнейшего лечения в областную клиническую больницу", - написал Гладков в Telegram-канале.По словам губернатора, оба жителя приехали в село, где запрещено находиться и введен режим ЧС, чтобы "копать огород"."Хочу еще раз обратиться к жителям сел, где введен режим ЧС: в данные населенные пункты приезжать нельзя!" - добавил он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240424/voyna-1941901886.html

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происшествия, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины