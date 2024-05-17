https://ria.ru/20240517/germaniya-1946617797.html
Посол Германии вернулся в Москву после консультаций
Посол Германии вернулся в Москву после консультаций - РИА Новости, 17.05.2024
Посол Германии вернулся в Москву после консультаций
Посол ФРГ Александр Ламбсдорф, отозванный ранее для консультаций в Берлин, вернулся в Москву, сообщили РИА Новости в МИД ФРГ. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T11:37
2024-05-17T11:37
2024-05-17T11:57
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в мире
александр ламбсдорф
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Посол ФРГ Александр Ламбсдорф, отозванный ранее для консультаций в Берлин, вернулся в Москву, сообщили РИА Новости в МИД ФРГ."Посол граф Ламбсдорф после консультаций в Берлине вернулся в Москву", - сообщили в МИД Германии.Ранее министерство иностранных дел Германии отозвало для консультаций своего посла в РФ в связи с обвинениями в адрес Москвы в предполагаемых кибератаках.
https://ria.ru/20240504/berbok-1943817151.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, россия, в мире, александр ламбсдорф
Германия, Россия, В мире, Александр Ламбсдорф
Посол Германии вернулся в Москву после консультаций
МИД Германии: посол Ламбсдорф вернулся в Москву после консультаций