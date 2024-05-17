https://ria.ru/20240517/gaza-1946723395.html

В Газу через временный пирс прибыли первые грузы с гумпомощью из США

В Газу через временный пирс прибыли первые грузы с гумпомощью из США - РИА Новости, 17.05.2024

В Газу через временный пирс прибыли первые грузы с гумпомощью из США

Первые грузы с гуманитарной помощью, доставленные через построенный США временный плавучий пирс, прибыли в сектор Газа, говорится в заявлении, распространенном... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T16:49

2024-05-17T16:49

2024-05-17T16:49

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вооруженные силы сша

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Первые грузы с гуманитарной помощью, доставленные через построенный США временный плавучий пирс, прибыли в сектор Газа, говорится в заявлении, распространенном в пятницу правительством Британии. В четверг центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщало об установке временного пирса в секторе Газа для доставки гуманитарной помощи в анклав. Сообщалось, что грузовики с гуманитарной помощью начнут прибывать к пирсу в ближайшие дни. "Сегодня британская помощь была успешно доставлена на берег Газы – это первая доставка через построенный США временный пирс", - сказано в заявлении. Отмечается, что было доставлено 8,4 тысячи комплектов для возведения временных убежищ. Также была доставлена гумпомощь от ОАЭ и США. Власти заявляют, что в ближайшие недели будет дополнительно доставлено две тысячи комплектов, а также 900 палаток, пять вилочных погрузчиков и 9,2 тысячи гигиенических наборов. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 35 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240517/gaza-1946564788.html

https://ria.ru/20240517/vystuplenie-1946687635.html

https://ria.ru/20231211/gaza-1914998706.html

https://ria.ru/20240516/pentagon-1946462004.html

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в мире, израиль, сша, оаэ, хамас, вооруженные силы сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году