https://ria.ru/20240517/gaza-1946564788.html
Россия готова расширять оказание гумпомощи сектору Газа, заявили в МИД
Россия готова расширять оказание гумпомощи сектору Газа, заявили в МИД - РИА Новости, 17.05.2024
Россия готова расширять оказание гумпомощи сектору Газа, заявили в МИД
Россия готова расширять гуманитарную помощь жителям сектора Газа, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T02:47
2024-05-17T02:47
2024-05-17T02:47
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
в мире
сергей вершинин
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КАРАКАС, 17 мая - РИА Новости. Россия готова расширять гуманитарную помощь жителям сектора Газа, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Мы уже ее оказываем и готовы расширять оказание такой помощи. Другое дело, что с самого начала той трагедии, свидетелями которой мы стали в Газе, мы всегда подчеркивали, что гуманитарная помощь может доставляться и эффективно реализовываться при наличии прекращения огня", - сказал Вершинин.Он подчеркнул, что именно по этой причине российская сторона выступала за прекращение огня с самого начала израильской военной операции в секторе Газа. Без прекращения огня, как свидетельствуют международные гуманитарные агентства, гумпомощь не доходит в столь нужном объеме до страдающих в анклаве людей, добавил замглавы МИД.
https://ria.ru/20240516/konflikt-1915630213.html
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россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, в мире, сергей вершинин
Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, В мире, Сергей Вершинин
Россия готова расширять оказание гумпомощи сектору Газа, заявили в МИД
МИД: Россия готова расширять оказание гуманитарной помощи жителям сектора Газа