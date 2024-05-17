https://ria.ru/20240517/gaza-1946564788.html

Россия готова расширять оказание гумпомощи сектору Газа, заявили в МИД

Россия готова расширять оказание гумпомощи сектору Газа, заявили в МИД - РИА Новости, 17.05.2024

Россия готова расширять оказание гумпомощи сектору Газа, заявили в МИД

Россия готова расширять гуманитарную помощь жителям сектора Газа, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T02:47

2024-05-17T02:47

2024-05-17T02:47

россия

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

палестина

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

в мире

сергей вершинин

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КАРАКАС, 17 мая - РИА Новости. Россия готова расширять гуманитарную помощь жителям сектора Газа, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Мы уже ее оказываем и готовы расширять оказание такой помощи. Другое дело, что с самого начала той трагедии, свидетелями которой мы стали в Газе, мы всегда подчеркивали, что гуманитарная помощь может доставляться и эффективно реализовываться при наличии прекращения огня", - сказал Вершинин.Он подчеркнул, что именно по этой причине российская сторона выступала за прекращение огня с самого начала израильской военной операции в секторе Газа. Без прекращения огня, как свидетельствуют международные гуманитарные агентства, гумпомощь не доходит в столь нужном объеме до страдающих в анклаве людей, добавил замглавы МИД.

https://ria.ru/20240516/konflikt-1915630213.html

россия

сектор газа

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россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, в мире, сергей вершинин