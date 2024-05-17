Рейтинг@Mail.ru
Россия готова расширять оказание гумпомощи сектору Газа, заявили в МИД - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:47 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/gaza-1946564788.html
Россия готова расширять оказание гумпомощи сектору Газа, заявили в МИД
Россия готова расширять оказание гумпомощи сектору Газа, заявили в МИД - РИА Новости, 17.05.2024
Россия готова расширять оказание гумпомощи сектору Газа, заявили в МИД
Россия готова расширять гуманитарную помощь жителям сектора Газа, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T02:47
2024-05-17T02:47
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году
в мире
сергей вершинин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914053670_12:11:2241:1265_1920x0_80_0_0_86e085308d5c8f1ca30fb1c07591204f.jpg
КАРАКАС, 17 мая - РИА Новости. Россия готова расширять гуманитарную помощь жителям сектора Газа, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин."Мы уже ее оказываем и готовы расширять оказание такой помощи. Другое дело, что с самого начала той трагедии, свидетелями которой мы стали в Газе, мы всегда подчеркивали, что гуманитарная помощь может доставляться и эффективно реализовываться при наличии прекращения огня", - сказал Вершинин.Он подчеркнул, что именно по этой причине российская сторона выступала за прекращение огня с самого начала израильской военной операции в секторе Газа. Без прекращения огня, как свидетельствуют международные гуманитарные агентства, гумпомощь не доходит в столь нужном объеме до страдающих в анклаве людей, добавил замглавы МИД.
https://ria.ru/20240516/konflikt-1915630213.html
россия
сектор газа
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/06/1914053670_0:0:1860:1394_1920x0_80_0_0_4f97d4887fb7239d4b3704a60360a441.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, в мире, сергей вершинин
Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, В мире, Сергей Вершинин
Россия готова расширять оказание гумпомощи сектору Газа, заявили в МИД

МИД: Россия готова расширять оказание гуманитарной помощи жителям сектора Газа

© МЧС России/TelegramТранспортный самолет Ил-76 МЧС России с гуманитарной помощью для населения сектора Газа
Транспортный самолет Ил-76 МЧС России с гуманитарной помощью для населения сектора Газа
© МЧС России/Telegram
Транспортный самолет Ил-76 МЧС России с гуманитарной помощью для населения сектора Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАРАКАС, 17 мая - РИА Новости. Россия готова расширять гуманитарную помощь жителям сектора Газа, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
"Мы уже ее оказываем и готовы расширять оказание такой помощи. Другое дело, что с самого начала той трагедии, свидетелями которой мы стали в Газе, мы всегда подчеркивали, что гуманитарная помощь может доставляться и эффективно реализовываться при наличии прекращения огня", - сказал Вершинин.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Он подчеркнул, что именно по этой причине российская сторона выступала за прекращение огня с самого начала израильской военной операции в секторе Газа. Без прекращения огня, как свидетельствуют международные гуманитарные агентства, гумпомощь не доходит в столь нужном объеме до страдающих в анклаве людей, добавил замглавы МИД.
 
РоссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор ГазаПалестинаОбострение палестино-израильского конфликта в 2021 годуВ миреСергей Вершинин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала