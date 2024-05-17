https://ria.ru/20240517/gas-1946794465.html

В Молдавии предприятия смогут закупать газ на свободном рынке

В Молдавии предприятия смогут закупать газ на свободном рынке - РИА Новости, 17.05.2024

В Молдавии предприятия смогут закупать газ на свободном рынке

Крупные предприятия Молдавии с января 2025 года смогут закупать газ на свободном рынке по договорным ценам благодаря либерализации, заявил госсекретарь... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T21:10

2024-05-17T21:10

2024-05-17T21:10

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КИШИНЕВ, 17 мая - РИА Новости. Крупные предприятия Молдавии с января 2025 года смогут закупать газ на свободном рынке по договорным ценам благодаря либерализации, заявил госсекретарь министерства энергетики республики Константин Боросан. "С 1 января 2025 года все крупные предприятия Молдовы будут приобретать природный газ только на свободном рынке по договорным ценам, а с 1 января 2027 года те же положения будут распространяться на средние предприятия", - заявил Боросан в пятницу на бизнес-форуме в Кишиневе, посвященном либерализации газового рынка. По его словам, министерство энергетики сделало важный шаг в процессе развития и консолидации энергетического сектора, а также приведения энергетического законодательства в соответствие со стандартами Евросоюза. "Теперь у нас есть 8 альтернативных поставщиков на рынке природного газа, прозрачные сделки через Румынскую товарную биржу, запасы газа для обеспечения энергетической безопасности. Безусловно, газовый рынок Республики Молдова продолжит развиваться, и процесс интеграции в европейское энергетическое пространство продолжится", – подчеркнул чиновник. С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников – от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию, а сам пользуется резервами.

https://ria.ru/20231003/moldaviya-1900037919.html

https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html

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молдавия, кишинев, россия, молдовагаз, в мире