https://ria.ru/20240517/gagauziya-1946736386.html

Власти Молдавии мешают развитию Гагаузии, заявила Гуцул

Власти Молдавии мешают развитию Гагаузии, заявила Гуцул - РИА Новости, 17.05.2024

Власти Молдавии мешают развитию Гагаузии, заявила Гуцул

Молдавские власти мешают развитию Гагаузии, написала глава автономии Евгения Гуцул в Telegram-канале, приведя в пример ситуацию со строительством парка... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T17:26

2024-05-17T17:26

2024-05-17T17:51

молдавия

гагаузия

кишинев

евгения гуцул

майя санду

илан шор

книга рекордов гиннесса

таможенный союз

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КИШИНЕВ, 17 мая — РИА Новости. Молдавские власти мешают развитию Гагаузии, написала глава автономии Евгения Гуцул в Telegram-канале, приведя в пример ситуацию со строительством парка развлечений в регионе."Представители сразу трех контролирующих органов практически одновременно начали проверки и попытались заблокировать строительство парка отдыха и развлечений GagauziyaLand <…>. Такое пристальное внимание к GagauziyaLand со стороны молдавских властей вполне объяснимо. Майе Санду, депутатам, министрам и всей верхушке ПДС (партии "Действие и солидарность". — Прим. Ред.) не нужна развитая и самодостаточная Гагаузия", — говорится в публикации.Политик уточнила, что давление оказывают на компанию, ведущую строительство, субподрядчиков, запугивают и тех, кто "осмелился" поставить строительные материалы. По ее мнению, Кишинев не хочет, чтобы Гагаузия развивалась, получала инвестиции, создавала рабочие места и запускала социальные программы."Работа нашей команды убедительно доказывает, что проблемы людей вполне можно решать и не стоя на коленях с протянутой рукой перед западными "партнерами". <…> Жители Гагаузии и всей страны прекрасно видят разницу и уже научились отличать красивые слова от реальных дел. Несмотря на возрастающее давление мы обязательно достроим GagauziyaLand", — подчеркнула Гуцул.Ситуация в ГагаузииВесной прошлого года Гуцул, баллотировавшаяся от партии "Шор", победила на выборах главы Гагаузии. Инаугурация состоялась 19 июля, но никто из представителей официального Кишинева не посетил церемонию.При этом в июне молдавские власти объявили партию "Шор" антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Против Гуцул возбудили уголовное дело по обвинению в причастности к незаконному финансированию партии "Шор". Глава Гагаузии называет это дело сфабрикованным по указанию президента Майи Санду.

https://ria.ru/20240423/gutsul-1941851992.html

https://ria.ru/20240426/gutsul-1942634309.html

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

молдавия

гагаузия

кишинев

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молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, илан шор, книга рекордов гиннесса, таможенный союз, в мире