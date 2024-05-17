https://ria.ru/20240517/gagauziya-1946736386.html
Власти Молдавии мешают развитию Гагаузии, заявила Гуцул
Власти Молдавии мешают развитию Гагаузии, заявила Гуцул - РИА Новости, 17.05.2024
Власти Молдавии мешают развитию Гагаузии, заявила Гуцул
Молдавские власти мешают развитию Гагаузии, написала глава автономии Евгения Гуцул в Telegram-канале, приведя в пример ситуацию со строительством парка... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T17:26
2024-05-17T17:26
2024-05-17T17:51
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
майя санду
илан шор
книга рекордов гиннесса
таможенный союз
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КИШИНЕВ, 17 мая — РИА Новости. Молдавские власти мешают развитию Гагаузии, написала глава автономии Евгения Гуцул в Telegram-канале, приведя в пример ситуацию со строительством парка развлечений в регионе."Представители сразу трех контролирующих органов практически одновременно начали проверки и попытались заблокировать строительство парка отдыха и развлечений GagauziyaLand <…>. Такое пристальное внимание к GagauziyaLand со стороны молдавских властей вполне объяснимо. Майе Санду, депутатам, министрам и всей верхушке ПДС (партии "Действие и солидарность". — Прим. Ред.) не нужна развитая и самодостаточная Гагаузия", — говорится в публикации.Политик уточнила, что давление оказывают на компанию, ведущую строительство, субподрядчиков, запугивают и тех, кто "осмелился" поставить строительные материалы. По ее мнению, Кишинев не хочет, чтобы Гагаузия развивалась, получала инвестиции, создавала рабочие места и запускала социальные программы."Работа нашей команды убедительно доказывает, что проблемы людей вполне можно решать и не стоя на коленях с протянутой рукой перед западными "партнерами". <…> Жители Гагаузии и всей страны прекрасно видят разницу и уже научились отличать красивые слова от реальных дел. Несмотря на возрастающее давление мы обязательно достроим GagauziyaLand", — подчеркнула Гуцул.Ситуация в ГагаузииВесной прошлого года Гуцул, баллотировавшаяся от партии "Шор", победила на выборах главы Гагаузии. Инаугурация состоялась 19 июля, но никто из представителей официального Кишинева не посетил церемонию.При этом в июне молдавские власти объявили партию "Шор" антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Против Гуцул возбудили уголовное дело по обвинению в причастности к незаконному финансированию партии "Шор". Глава Гагаузии называет это дело сфабрикованным по указанию президента Майи Санду.
https://ria.ru/20240423/gutsul-1941851992.html
https://ria.ru/20240426/gutsul-1942634309.html
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html
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молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, илан шор, книга рекордов гиннесса, таможенный союз, в мире
Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду, Илан Шор, Книга рекордов Гиннесса, Таможенный союз, В мире
Власти Молдавии мешают развитию Гагаузии, заявила Гуцул
Гуцул: власти Молдавии намеренно создают проблемы для развития Гагаузии