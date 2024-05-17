Рейтинг@Mail.ru
Власти Молдавии мешают развитию Гагаузии, заявила Гуцул - РИА Новости, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:26 17.05.2024 (обновлено: 17:51 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/gagauziya-1946736386.html
Власти Молдавии мешают развитию Гагаузии, заявила Гуцул
Власти Молдавии мешают развитию Гагаузии, заявила Гуцул - РИА Новости, 17.05.2024
Власти Молдавии мешают развитию Гагаузии, заявила Гуцул
Молдавские власти мешают развитию Гагаузии, написала глава автономии Евгения Гуцул в Telegram-канале, приведя в пример ситуацию со строительством парка... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T17:26
2024-05-17T17:51
молдавия
гагаузия
кишинев
евгения гуцул
майя санду
илан шор
книга рекордов гиннесса
таможенный союз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942005575_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_462e73249888a915e6a41e2fbd27cf4d.jpg
КИШИНЕВ, 17 мая — РИА Новости. Молдавские власти мешают развитию Гагаузии, написала глава автономии Евгения Гуцул в Telegram-канале, приведя в пример ситуацию со строительством парка развлечений в регионе."Представители сразу трех контролирующих органов практически одновременно начали проверки и попытались заблокировать строительство парка отдыха и развлечений GagauziyaLand &lt;…&gt;. Такое пристальное внимание к GagauziyaLand со стороны молдавских властей вполне объяснимо. Майе Санду, депутатам, министрам и всей верхушке ПДС (партии "Действие и солидарность". — Прим. Ред.) не нужна развитая и самодостаточная Гагаузия", — говорится в публикации.Политик уточнила, что давление оказывают на компанию, ведущую строительство, субподрядчиков, запугивают и тех, кто "осмелился" поставить строительные материалы. По ее мнению, Кишинев не хочет, чтобы Гагаузия развивалась, получала инвестиции, создавала рабочие места и запускала социальные программы."Работа нашей команды убедительно доказывает, что проблемы людей вполне можно решать и не стоя на коленях с протянутой рукой перед западными "партнерами". &lt;…&gt; Жители Гагаузии и всей страны прекрасно видят разницу и уже научились отличать красивые слова от реальных дел. Несмотря на возрастающее давление мы обязательно достроим GagauziyaLand", — подчеркнула Гуцул.Ситуация в ГагаузииВесной прошлого года Гуцул, баллотировавшаяся от партии "Шор", победила на выборах главы Гагаузии. Инаугурация состоялась 19 июля, но никто из представителей официального Кишинева не посетил церемонию.При этом в июне молдавские власти объявили партию "Шор" антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Против Гуцул возбудили уголовное дело по обвинению в причастности к незаконному финансированию партии "Шор". Глава Гагаузии называет это дело сфабрикованным по указанию президента Майи Санду.
https://ria.ru/20240423/gutsul-1941851992.html
https://ria.ru/20240426/gutsul-1942634309.html
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html
молдавия
гагаузия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942005575_69:0:2800:2048_1920x0_80_0_0_cc13f5d8e1175e4920b0a56b28d19b88.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
молдавия, гагаузия, кишинев, евгения гуцул, майя санду, илан шор, книга рекордов гиннесса, таможенный союз, в мире
Молдавия, Гагаузия, Кишинев, Евгения Гуцул, Майя Санду, Илан Шор, Книга рекордов Гиннесса, Таможенный союз, В мире
Власти Молдавии мешают развитию Гагаузии, заявила Гуцул

Гуцул: власти Молдавии намеренно создают проблемы для развития Гагаузии

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкГлава Гагаузии Евгения Гуцул
Глава Гагаузии Евгения Гуцул - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Глава Гагаузии Евгения Гуцул. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 17 мая — РИА Новости. Молдавские власти мешают развитию Гагаузии, написала глава автономии Евгения Гуцул в Telegram-канале, приведя в пример ситуацию со строительством парка развлечений в регионе.
"Представители сразу трех контролирующих органов практически одновременно начали проверки и попытались заблокировать строительство парка отдыха и развлечений GagauziyaLand <…>. Такое пристальное внимание к GagauziyaLand со стороны молдавских властей вполне объяснимо. Майе Санду, депутатам, министрам и всей верхушке ПДС (партии "Действие и солидарность". — Прим. Ред.) не нужна развитая и самодостаточная Гагаузия", — говорится в публикации.
Посетитель с банковской картой Мир - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Гуцул заявила об угрозах жителям Гагаузии за использование карт "Мир"
23 апреля, 18:27

В октябре оппозиционный политик Илан Шор сообщил о запуске строительства GagauziyaLand, место для которого было выбрано в Конгазе — самом большом селе Европы, что зафиксировано в "Книге рекордов Гиннесса". Все развлечения в новом парке будут бесплатными. Власти Гагаузии вместе с общественниками вышли 30 апреля на митинг в поддержку строительства, отмечая, что Кишинев чинит в этом препятствия.

Политик уточнила, что давление оказывают на компанию, ведущую строительство, субподрядчиков, запугивают и тех, кто "осмелился" поставить строительные материалы. По ее мнению, Кишинев не хочет, чтобы Гагаузия развивалась, получала инвестиции, создавала рабочие места и запускала социальные программы.
"Работа нашей команды убедительно доказывает, что проблемы людей вполне можно решать и не стоя на коленях с протянутой рукой перед западными "партнерами". <…> Жители Гагаузии и всей страны прекрасно видят разницу и уже научились отличать красивые слова от реальных дел. Несмотря на возрастающее давление мы обязательно достроим GagauziyaLand", — подчеркнула Гуцул.
Глава Гагаузии Гуцул о повышенном внимании к ней со стороны правоохранительных органов - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Глава Гагаузии заявила, что власти делают все для ее задержания
26 апреля, 21:58

Ситуация в Гагаузии

Весной прошлого года Гуцул, баллотировавшаяся от партии "Шор", победила на выборах главы Гагаузии. Инаугурация состоялась 19 июля, но никто из представителей официального Кишинева не посетил церемонию.
При этом в июне молдавские власти объявили партию "Шор" антиконституционной, обвинив в том числе в сотрудничестве с Россией. Кроме того, Кишинев инициировал проверки результатов самих выборов. Против Гуцул возбудили уголовное дело по обвинению в причастности к незаконному финансированию партии "Шор". Глава Гагаузии называет это дело сфабрикованным по указанию президента Майи Санду.

Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года на этой территории прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98 процентов его участников высказались за интеграцию республики в Таможенный союз.

Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Россия пытается предотвратить большую войну в Европе
11 марта, 08:00
 
МолдавияГагаузияКишиневЕвгения ГуцулМайя СандуИлан ШорКнига рекордов ГиннессаТаможенный союзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала