https://ria.ru/20240517/fotovystavka-1946500065.html

Фотовыставка "Русская весна. 2014" открылась в Луганске

Фотовыставка "Русская весна. 2014" открылась в Луганске - РИА Новости, 17.05.2024

Фотовыставка "Русская весна. 2014" открылась в Луганске

Передвижная фотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события", посвященная 10-летию одного из знаковых исторических событий, открылась в... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T13:00

2024-05-17T13:00

2024-05-17T18:04

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Передвижная фотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события", посвященная 10-летию одного из знаковых исторических событий, открылась в Луганске, сообщается в пресс-релизе организаторов.Как отмечается, историческая фотовыставка, открывшаяся в Луганском краеведческом музее, посвящена участникам и событиям Русской весны."Эта выставка станет символом непокорности и силы духа народа Донбасса, который встал на защиту исторической справедливости. Представленные на выставке фотокадры – это яркие доказательства сплоченности русского народа", – рассказал Герой ЛНР, председатель Общественной палаты ЛНР, регионального отделения Ассамблеи народов России ЛНР Алексей Карякин, слова которого приводятся в сообщении.По его словам, идея выставки принадлежит непосредственным участникам тех событий, которые фигурируют как в кадре, так и являются авторами некоторых фотоснимков."Можно уверенно констатировать, что после начала специальной военной операции интерес к теме народного противостояния на Донбассе значительно вырос, и мы не должны позволить забыть о том, с чего начиналась Русская весна на юго-востоке Украины", – отметил Карякин.В рамках открытия перед гостями фотовыставки выступили участники событий 2014-го года, а также были розданы тематические буклеты и георгиевские ленты, как символ Русской весны на Донбассе."Кадры, собранные в этой выставке, запечатлели основные этапы становления народного сопротивления власти киевских националистов и создания Луганской Народной Республики. Важно сохранить и передать память о подвиге народа Донбасса, который встал на защиту своей земли, будущим поколениям. Русская весна – одна из самых значимых страниц истории не только Донбасса, но и России в целом", – рассказал Герой России, генеральный директор ОГО "Ассамблея народов России" Александр Даркович, слова которого приводятся в сообщении.Фотовыставка разработана Общественной палатой ЛНР, региональным отделением ОГО "Ассамблея народов России" при поддержке Общественной палаты РФ, ФАДН России, медиагруппы "Россия сегодня".

https://ria.ru/20240514/osvobozhdenie-1945620207.html

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новости культуры, донбасс, россия, луганская народная республика, алексей карякин, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), социальный навигатор, общество