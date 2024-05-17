Фотовыставка "Русская весна. 2014" открылась в Луганске
© Фото : Елизавета ЧерниковаФотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события"
© Фото : Елизавета Черникова
МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Передвижная фотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события", посвященная 10-летию одного из знаковых исторических событий, открылась в Луганске, сообщается в пресс-релизе организаторов.
Как отмечается, историческая фотовыставка, открывшаяся в Луганском краеведческом музее, посвящена участникам и событиям Русской весны.
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"Эта выставка станет символом непокорности и силы духа народа Донбасса, который встал на защиту исторической справедливости. Представленные на выставке фотокадры – это яркие доказательства сплоченности русского народа", – рассказал Герой ЛНР, председатель Общественной палаты ЛНР, регионального отделения Ассамблеи народов России ЛНР Алексей Карякин, слова которого приводятся в сообщении.
© Фото : Елизавета ЧерниковаФотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события"
© Фото : Елизавета Черникова
Фотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события"
По его словам, идея выставки принадлежит непосредственным участникам тех событий, которые фигурируют как в кадре, так и являются авторами некоторых фотоснимков.
"Можно уверенно констатировать, что после начала специальной военной операции интерес к теме народного противостояния на Донбассе значительно вырос, и мы не должны позволить забыть о том, с чего начиналась Русская весна на юго-востоке Украины", – отметил Карякин.
В рамках открытия перед гостями фотовыставки выступили участники событий 2014-го года, а также были розданы тематические буклеты и георгиевские ленты, как символ Русской весны на Донбассе.
© Фото : Елизавета ЧерниковаФотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события"
Фотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события"
© Фото : Елизавета Черникова
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© Фото : Елизавета ЧерниковаФотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события"
Фотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события"
© Фото : Елизавета Черникова
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© Фото : Елизавета ЧерниковаФотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события"
Фотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события"
© Фото : Елизавета Черникова
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© Фото : Елизавета ЧерниковаФотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события"
Фотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события"
© Фото : Елизавета Черникова
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© Фото : Елизавета ЧерниковаФотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события"
Фотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события"
© Фото : Елизавета Черникова
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© Фото : Елизавета ЧерниковаФотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события"
Фотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события"
© Фото : Елизавета Черникова
6 из 8
© Фото : Елизавета ЧерниковаФотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события"
Фотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события"
© Фото : Елизавета Черникова
7 из 8
© Фото : Елизавета ЧерниковаФотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события"
Фотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события"
© Фото : Елизавета Черникова
8 из 8
Фотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события"
© Фото : Елизавета Черникова
1 из 8
Фотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события"
© Фото : Елизавета Черникова
2 из 8
Фотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события"
© Фото : Елизавета Черникова
3 из 8
Фотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события"
© Фото : Елизавета Черникова
4 из 8
Фотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события"
© Фото : Елизавета Черникова
5 из 8
Фотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события"
© Фото : Елизавета Черникова
6 из 8
Фотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события"
© Фото : Елизавета Черникова
7 из 8
Фотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события"
© Фото : Елизавета Черникова
8 из 8
"Кадры, собранные в этой выставке, запечатлели основные этапы становления народного сопротивления власти киевских националистов и создания Луганской Народной Республики. Важно сохранить и передать память о подвиге народа Донбасса, который встал на защиту своей земли, будущим поколениям. Русская весна – одна из самых значимых страниц истории не только Донбасса, но и России в целом", – рассказал Герой России, генеральный директор ОГО "Ассамблея народов России" Александр Даркович, слова которого приводятся в сообщении.
Фотовыставка разработана Общественной палатой ЛНР, региональным отделением ОГО "Ассамблея народов России" при поддержке Общественной палаты РФ, ФАДН России, медиагруппы "Россия сегодня".