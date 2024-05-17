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Фотовыставка "Русская весна. 2014" открылась в Луганске - РИА Новости, 17.05.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:00 17.05.2024 (обновлено: 18:04 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/fotovystavka-1946500065.html
Фотовыставка "Русская весна. 2014" открылась в Луганске
Фотовыставка "Русская весна. 2014" открылась в Луганске - РИА Новости, 17.05.2024
Фотовыставка "Русская весна. 2014" открылась в Луганске
Передвижная фотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события", посвященная 10-летию одного из знаковых исторических событий, открылась в... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T13:00
2024-05-17T18:04
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Передвижная фотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события", посвященная 10-летию одного из знаковых исторических событий, открылась в Луганске, сообщается в пресс-релизе организаторов.Как отмечается, историческая фотовыставка, открывшаяся в Луганском краеведческом музее, посвящена участникам и событиям Русской весны."Эта выставка станет символом непокорности и силы духа народа Донбасса, который встал на защиту исторической справедливости. Представленные на выставке фотокадры – это яркие доказательства сплоченности русского народа", – рассказал Герой ЛНР, председатель Общественной палаты ЛНР, регионального отделения Ассамблеи народов России ЛНР Алексей Карякин, слова которого приводятся в сообщении.По его словам, идея выставки принадлежит непосредственным участникам тех событий, которые фигурируют как в кадре, так и являются авторами некоторых фотоснимков."Можно уверенно констатировать, что после начала специальной военной операции интерес к теме народного противостояния на Донбассе значительно вырос, и мы не должны позволить забыть о том, с чего начиналась Русская весна на юго-востоке Украины", – отметил Карякин.В рамках открытия перед гостями фотовыставки выступили участники событий 2014-го года, а также были розданы тематические буклеты и георгиевские ленты, как символ Русской весны на Донбассе."Кадры, собранные в этой выставке, запечатлели основные этапы становления народного сопротивления власти киевских националистов и создания Луганской Народной Республики. Важно сохранить и передать память о подвиге народа Донбасса, который встал на защиту своей земли, будущим поколениям. Русская весна – одна из самых значимых страниц истории не только Донбасса, но и России в целом", – рассказал Герой России, генеральный директор ОГО "Ассамблея народов России" Александр Даркович, слова которого приводятся в сообщении.Фотовыставка разработана Общественной палатой ЛНР, региональным отделением ОГО "Ассамблея народов России" при поддержке Общественной палаты РФ, ФАДН России, медиагруппы "Россия сегодня".
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новости культуры, донбасс, россия, луганская народная республика, алексей карякин, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), социальный навигатор, общество
Культура, Новости культуры, Донбасс, Россия, Луганская Народная Республика, Алексей Карякин, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России), Социальный навигатор, Общество

Фотовыставка "Русская весна. 2014" открылась в Луганске

© Фото : Елизавета ЧерниковаФотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события"
Фотовыставка Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Фото : Елизавета Черникова
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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Передвижная фотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события", посвященная 10-летию одного из знаковых исторических событий, открылась в Луганске, сообщается в пресс-релизе организаторов.
Как отмечается, историческая фотовыставка, открывшаяся в Луганском краеведческом музее, посвящена участникам и событиям Русской весны.
«
"Эта выставка станет символом непокорности и силы духа народа Донбасса, который встал на защиту исторической справедливости. Представленные на выставке фотокадры – это яркие доказательства сплоченности русского народа", – рассказал Герой ЛНР, председатель Общественной палаты ЛНР, регионального отделения Ассамблеи народов России ЛНР Алексей Карякин, слова которого приводятся в сообщении.
© Фото : Елизавета ЧерниковаФотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события"
Фотовыставка Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© Фото : Елизавета Черникова
Фотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события"
По его словам, идея выставки принадлежит непосредственным участникам тех событий, которые фигурируют как в кадре, так и являются авторами некоторых фотоснимков.
"Можно уверенно констатировать, что после начала специальной военной операции интерес к теме народного противостояния на Донбассе значительно вырос, и мы не должны позволить забыть о том, с чего начиналась Русская весна на юго-востоке Украины", – отметил Карякин.
В рамках открытия перед гостями фотовыставки выступили участники событий 2014-го года, а также были розданы тематические буклеты и георгиевские ленты, как символ Русской весны на Донбассе.
© Фото : Елизавета ЧерниковаФотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события"
Фотовыставка Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события
Фотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события"
© Фото : Елизавета Черникова
1 из 8
© Фото : Елизавета ЧерниковаФотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события"
Фотовыставка Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события
Фотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события"
© Фото : Елизавета Черникова
2 из 8
© Фото : Елизавета ЧерниковаФотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события"
Фотовыставка Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события
Фотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события"
© Фото : Елизавета Черникова
3 из 8
© Фото : Елизавета ЧерниковаФотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события"
Фотовыставка Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события
Фотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события"
© Фото : Елизавета Черникова
4 из 8
© Фото : Елизавета ЧерниковаФотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события"
Фотовыставка Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события
Фотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события"
© Фото : Елизавета Черникова
5 из 8
© Фото : Елизавета ЧерниковаФотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события"
Фотовыставка Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события
Фотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события"
© Фото : Елизавета Черникова
6 из 8
© Фото : Елизавета ЧерниковаФотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события"
Фотовыставка Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события
Фотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события"
© Фото : Елизавета Черникова
7 из 8
© Фото : Елизавета ЧерниковаФотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события"
Фотовыставка Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события
Фотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события"
© Фото : Елизавета Черникова
8 из 8
Фотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события"
© Фото : Елизавета Черникова
1 из 8
Фотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события"
© Фото : Елизавета Черникова
2 из 8
Фотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события"
© Фото : Елизавета Черникова
3 из 8
Фотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события"
© Фото : Елизавета Черникова
4 из 8
Фотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события"
© Фото : Елизавета Черникова
5 из 8
Фотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события"
© Фото : Елизавета Черникова
6 из 8
Фотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события"
© Фото : Елизавета Черникова
7 из 8
Фотовыставка "Русская весна. Луганск. 2014: Даты, люди, события"
© Фото : Елизавета Черникова
8 из 8
"Кадры, собранные в этой выставке, запечатлели основные этапы становления народного сопротивления власти киевских националистов и создания Луганской Народной Республики. Важно сохранить и передать память о подвиге народа Донбасса, который встал на защиту своей земли, будущим поколениям. Русская весна – одна из самых значимых страниц истории не только Донбасса, но и России в целом", – рассказал Герой России, генеральный директор ОГО "Ассамблея народов России" Александр Даркович, слова которого приводятся в сообщении.
Фотовыставка разработана Общественной палатой ЛНР, региональным отделением ОГО "Ассамблея народов России" при поддержке Общественной палаты РФ, ФАДН России, медиагруппы "Россия сегодня".
Фотовыставка проекта Освобождение. Путь к Победе. Тыл в Луганске - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Выставка "Освобождение. Путь к Победе" о подвиге тыла открылась в Луганске
14 мая, 15:00
 
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