Спикер нижегородского заксобрания открыл форум парламентов регионов ПФО
© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая — РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин дал старт работе форума структурных подразделений аппаратов законодательных органов Приволжского федерального округа, сообщает пресс-служба нижегородского парламента.
Первый Форум структурных подразделений парламентов регионов ПФО состоялся по инициативе законодательного собрания Нижегородской области. В рамках форума структурных подразделений была организована работа по секциям – руководителей аппаратов, правовых, организационных подразделений, пресс-служб парламентов.
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"Форум структурных подразделений парламентов субъектов РФ ПФО – новый формат нашей совместной работы. Впервые мы собрали вместе специалистов, на которых держится работа парламента – юристов, сотрудников отделов организационной работы, специалистов по коммуникациям – чтобы обменяться опытом, своими наработками, оригинальными решениями и подходами", - цитирует пресс-служба слова Люлина.
Он отметил, что у парламентариев разных регионов есть находки и решения, которыми стоит поделиться с коллегами. "Так, в период частичной мобилизации сайт законодательного собрания Нижегородской области работал в режиме 24/7. Мы консультировали граждан по самым актуальным для людей вопросам. Сегодня эту функцию выполняет чат-бот, который помогает гражданам получать услуги бесплатной юридической помощи", - рассказал Люлин.
Спикер регионального парламента отметил, что "аппарат законодательного органа должен быть местом, где выращиваются профессионалы экстра-класса". При этом важно повышать качество не только кадров, но и всех процессов. "С 2020 года в работу депутатов и аппарата внедряем бережливые технологии. Сократили сроки принятия закона о бюджете, выделения средств из Фонда поддержки территорий. Гордимся, что наше законодательное собрание единственное в стране имеет диплом за успешные практики рационализаторской деятельности Всероссийского конкурса массового рационализаторства Минэкономразвития России. У всех регионов округа есть свои поводы для гордости за организацию работы структурных подразделений аппарата парламента. Важно обмениваться опытом, делиться достижениями и новациями", - подчеркнул он.
Как отметил депутат законодательного собрания Нижегородской области, руководитель аппарата Максим Ребров, межпарламентское сотрудничество в ПФО активно развивается и крепнет. "Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров отметил, что в работе Ассоциации законодателей округа произошел качественный рывок вперед. Другие федеральные округа уже обратили внимание на наш опыт. Речь и про коммуникацию, и про уровень обеспечения заседаний, и про качество решений. Вместе нам удалось создать одну большую команду ПФО", - приводятся в сообщении слова Реброва.
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