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Спикер нижегородского заксобрания открыл форум парламентов регионов ПФО - РИА Новости, 17.05.2024
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Нижегородская область
 
12:59 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/forum-1946647044.html
Спикер нижегородского заксобрания открыл форум парламентов регионов ПФО
Спикер нижегородского заксобрания открыл форум парламентов регионов ПФО - РИА Новости, 17.05.2024
Спикер нижегородского заксобрания открыл форум парламентов регионов ПФО
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин дал старт работе форума структурных подразделений аппаратов законодательных органов... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T12:59
2024-05-17T12:59
нижегородская область
нижегородская область
россия
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
игорь комаров
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
законодательное собрание нижегородской области
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая — РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин дал старт работе форума структурных подразделений аппаратов законодательных органов Приволжского федерального округа, сообщает пресс-служба нижегородского парламента. Первый Форум структурных подразделений парламентов регионов ПФО состоялся по инициативе законодательного собрания Нижегородской области. В рамках форума структурных подразделений была организована работа по секциям – руководителей аппаратов, правовых, организационных подразделений, пресс-служб парламентов. "Форум структурных подразделений парламентов субъектов РФ ПФО – новый формат нашей совместной работы. Впервые мы собрали вместе специалистов, на которых держится работа парламента – юристов, сотрудников отделов организационной работы, специалистов по коммуникациям – чтобы обменяться опытом, своими наработками, оригинальными решениями и подходами", - цитирует пресс-служба слова Люлина. Он отметил, что у парламентариев разных регионов есть находки и решения, которыми стоит поделиться с коллегами. "Так, в период частичной мобилизации сайт законодательного собрания Нижегородской области работал в режиме 24/7. Мы консультировали граждан по самым актуальным для людей вопросам. Сегодня эту функцию выполняет чат-бот, который помогает гражданам получать услуги бесплатной юридической помощи", - рассказал Люлин. Спикер регионального парламента отметил, что "аппарат законодательного органа должен быть местом, где выращиваются профессионалы экстра-класса". При этом важно повышать качество не только кадров, но и всех процессов. "С 2020 года в работу депутатов и аппарата внедряем бережливые технологии. Сократили сроки принятия закона о бюджете, выделения средств из Фонда поддержки территорий. Гордимся, что наше законодательное собрание единственное в стране имеет диплом за успешные практики рационализаторской деятельности Всероссийского конкурса массового рационализаторства Минэкономразвития России. У всех регионов округа есть свои поводы для гордости за организацию работы структурных подразделений аппарата парламента. Важно обмениваться опытом, делиться достижениями и новациями", - подчеркнул он. Как отметил депутат законодательного собрания Нижегородской области, руководитель аппарата Максим Ребров, межпарламентское сотрудничество в ПФО активно развивается и крепнет. "Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров отметил, что в работе Ассоциации законодателей округа произошел качественный рывок вперед. Другие федеральные округа уже обратили внимание на наш опыт. Речь и про коммуникацию, и про уровень обеспечения заседаний, и про качество решений. Вместе нам удалось создать одну большую команду ПФО", - приводятся в сообщении слова Реброва.
https://ria.ru/20231009/ekomonitoring-1901572181.html
https://ria.ru/20231219/tsentr-1916777135.html
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нижегородская область, россия, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области) , игорь комаров, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), законодательное собрание нижегородской области
Нижегородская область, Нижегородская область, Россия, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области) , Игорь Комаров, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Законодательное Собрание Нижегородской области

Спикер нижегородского заксобрания открыл форум парламентов регионов ПФО

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин
Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 мая — РИА Новости. Председатель законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин дал старт работе форума структурных подразделений аппаратов законодательных органов Приволжского федерального округа, сообщает пресс-служба нижегородского парламента.
Первый Форум структурных подразделений парламентов регионов ПФО состоялся по инициативе законодательного собрания Нижегородской области. В рамках форума структурных подразделений была организована работа по секциям – руководителей аппаратов, правовых, организационных подразделений, пресс-служб парламентов.
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"Форум структурных подразделений парламентов субъектов РФ ПФО – новый формат нашей совместной работы. Впервые мы собрали вместе специалистов, на которых держится работа парламента – юристов, сотрудников отделов организационной работы, специалистов по коммуникациям – чтобы обменяться опытом, своими наработками, оригинальными решениями и подходами", - цитирует пресс-служба слова Люлина.
Он отметил, что у парламентариев разных регионов есть находки и решения, которыми стоит поделиться с коллегами. "Так, в период частичной мобилизации сайт законодательного собрания Нижегородской области работал в режиме 24/7. Мы консультировали граждан по самым актуальным для людей вопросам. Сегодня эту функцию выполняет чат-бот, который помогает гражданам получать услуги бесплатной юридической помощи", - рассказал Люлин.
Спикер регионального парламента отметил, что "аппарат законодательного органа должен быть местом, где выращиваются профессионалы экстра-класса". При этом важно повышать качество не только кадров, но и всех процессов. "С 2020 года в работу депутатов и аппарата внедряем бережливые технологии. Сократили сроки принятия закона о бюджете, выделения средств из Фонда поддержки территорий. Гордимся, что наше законодательное собрание единственное в стране имеет диплом за успешные практики рационализаторской деятельности Всероссийского конкурса массового рационализаторства Минэкономразвития России. У всех регионов округа есть свои поводы для гордости за организацию работы структурных подразделений аппарата парламента. Важно обмениваться опытом, делиться достижениями и новациями", - подчеркнул он.
Как отметил депутат законодательного собрания Нижегородской области, руководитель аппарата Максим Ребров, межпарламентское сотрудничество в ПФО активно развивается и крепнет. "Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров отметил, что в работе Ассоциации законодателей округа произошел качественный рывок вперед. Другие федеральные округа уже обратили внимание на наш опыт. Речь и про коммуникацию, и про уровень обеспечения заседаний, и про качество решений. Вместе нам удалось создать одну большую команду ПФО", - приводятся в сообщении слова Реброва.
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