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В правительстве Словакии оценили состояние Фицо - РИА Новости, 17.05.2024
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13:23 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/fitso-1946658022.html
В правительстве Словакии оценили состояние Фицо
В правительстве Словакии оценили состояние Фицо - РИА Новости, 17.05.2024
В правительстве Словакии оценили состояние Фицо
Премьер Словакии Роберт Фицо после покушения все еще остается в отделении интенсивной терапии, сообщила в пятницу пресс-служба словацкого правительства. РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T13:23
2024-05-17T13:23
в мире
словакия
роберт фицо
роберт калиняк
украина
россия
нато
покушение на премьер-министра словакии фицо
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БРАТИСЛАВА, 17 мая - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо после покушения все еще остается в отделении интенсивной терапии, сообщила в пятницу пресс-служба словацкого правительства. "Глава правительства Роберт Фицо все еще остается в отделении интенсивной терапии", - говорится в распространенном заявлении. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу города Банска-Бистрица. МВД информировало о том, что состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший произвел пять выстрелов в главу кабмина, полиция задержала стрелявшего на месте. Вице-премьер и глава минобороны Словакии Роберт Калиняк говорил, что в премьера попало четыре пули, одна из них пробила политику желудок. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. МВД республики сообщало, что стрелявший в премьера Словакии действовал один, он участвовал в антиправительственных протестах, но не связан с радикальными группировками. По данным ведомства, мужчина был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения. Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
https://radiosputnik.ru/20240517/fitso-1946642238.html
https://ria.ru/20240517/slovakiya-1946642737.html
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в мире, словакия, роберт фицо, роберт калиняк, украина, россия, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, Роберт Фицо, Роберт Калиняк, Украина, Россия, НАТО, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
В правительстве Словакии оценили состояние Фицо

Власти: премьер Словакии после покушения все еще остается в реанимации

© AP Photo / TASR/Radovan StoklasaЗадержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 17 мая - РИА Новости. Премьер Словакии Роберт Фицо после покушения все еще остается в отделении интенсивной терапии, сообщила в пятницу пресс-служба словацкого правительства.
«
"Глава правительства Роберт Фицо все еще остается в отделении интенсивной терапии", - говорится в распространенном заявлении.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу города Банска-Бистрица. МВД информировало о том, что состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший произвел пять выстрелов в главу кабмина, полиция задержала стрелявшего на месте. Вице-премьер и глава минобороны Словакии Роберт Калиняк говорил, что в премьера попало четыре пули, одна из них пробила политику желудок. По данным МВД, нападавший руководствовался политическими мотивами.
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Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства. МВД республики сообщало, что стрелявший в премьера Словакии действовал один, он участвовал в антиправительственных протестах, но не связан с радикальными группировками. По данным ведомства, мужчина был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против остановки поставок вооружения на Украину. Ему грозит от 25 лет тюрьмы до пожизненного заключения.
Премьер Словакии Фицо выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.
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В миреСловакияРоберт ФицоРоберт КалинякУкраинаРоссияНАТОПокушение на премьер-министра Словакии Фицо
 
 
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