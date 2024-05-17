https://ria.ru/20240517/finlyandiya-1946669163.html

В Финляндии предложили запретить россиянам покупать недвижимость в стране

В Финляндии предложили запретить россиянам покупать недвижимость в стране - РИА Новости, 17.05.2024

В Финляндии предложили запретить россиянам покупать недвижимость в стране

Рабочая группа финского министерства обороны пришла к выводу, что россиянам необходимо запретить приобретать недвижимость в Финляндии, сообщает в пятницу... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T13:50

2024-05-17T13:50

2024-05-17T13:50

финляндия

евросоюз

в мире

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 17 мая – РИА Новости. Рабочая группа финского министерства обороны пришла к выводу, что россиянам необходимо запретить приобретать недвижимость в Финляндии, сообщает в пятницу оборонное ведомство. В конце января министр обороны Антти Хяккянен создал рабочую группу для оценки возможности полного запрета на приобретение недвижимости российскими организациями и российскими гражданами, а также подготовки законодательства по этому вопросу. "Согласно отчету рабочей группы, разрешение на приобретение недвижимости не будет выдаваться гражданину страны, которая, по мнению ЕС, нарушила территориальную целостность, суверенитет и независимость другого государства и может представлять угрозу национальной безопасности Финляндии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. Ожидается, что запрет будет распространяться и на юридических лиц, чье местонахождение находится на территории такого государства. Предложение правительства будет сформировано позднее. Исключения будут действовать в отношении лиц, имеющих действующий постоянный вид на жительство в Финляндии на момент приобретения недвижимости или постоянный вид на жительство в ЕС. Запрет также не будет распространяться на граждан Финляндии, имеющих двойное гражданство, уточняется в пресс-релизе. В начале января министр обороны отклонил три сделки с недвижимостью покупателей из стран, не входящих в ЕС и ЕЭС, одна из них связана с компанией с "российским участием". По информации оборонного ведомства, эти сделки могут нанести ущерб организации национальной обороны, защите территориальной целостности и национальной безопасности. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что идеи о запрете россиянам покупать недвижимость в Финляндии носят дискриминационный характер. Ужесточения для россиян и других представителей стран, не входящих в ЕЭП, действуют в Финляндии на протяжении нескольких лет. Последнее ужесточение вступило в силу в начале 2023 года, предоставив министерству обороны более широкие полномочия по расследованию происхождения денег и финансирования сделок с недвижимостью, а также дав государству право преимущественной покупки недвижимости, расположенной в радиусе менее километра от помещений вооруженных сил или пограничной службы.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

финляндия, евросоюз, в мире, россия, санкции в отношении россии