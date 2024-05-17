https://ria.ru/20240517/finlyandiya-1946587435.html

В Финляндии оценили идею отправки войск на Украину

В Финляндии оценили идею отправки войск на Украину - РИА Новости, 17.05.2024

В Финляндии оценили идею отправки войск на Украину

Идея отправки войск поддержки на Украину не вызвала большого энтузиазма в Финляндии, заявил изданию Breaking Defense генеральный директор по оборонной политике... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T09:22

2024-05-17T09:22

2024-05-17T09:22

украина

россия

финляндия

эммануэль макрон

дмитрий песков

сергей лавров

нато

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Идея отправки войск поддержки на Украину не вызвала большого энтузиазма в Финляндии, заявил изданию Breaking Defense генеральный директор по оборонной политике в финском министерстве обороны Янне Куусела. "Идея не вызвала здесь (в Финляндии - ред.) большого энтузиазма", - приводит издание Breaking Defense слова чиновника. По его мнению, такая политика широко разделяется странами НАТО, однако он не видит "большого энтузиазма по поводу непосредственного участия НАТО и военного присутствия" на Украине. Посол США в Финляндии Дуглас Хики, занявший этот пост в апреле 2022 года после начала силами РФ спецоперации на Украине, заявил, что он тоже не видит большой поддержки идеи присутствия финских войск в Украине. "По правде говоря, я не видел чертовски много поддержки по поводу военного присутствия (на Украине) в любом качестве", - заявил Хикки. В интервью изданию он отметил, что Вашингтон явно не согласился с февральским предложением президента Франции Эммануэля Макрона о том, что западные силы должны быть открыты для отправки войск. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240302/finlyandiya-1930731604.html

https://ria.ru/20240219/finlyandiya-1928331189.html

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

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украина, россия, финляндия, эммануэль макрон, дмитрий песков, сергей лавров, нато, в мире