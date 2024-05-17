В Финляндии оценили идею отправки войск на Украину
Минобороны: идея отправки военных на Украину не вызвала энтузиазма в Финляндии
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЭвакуация раненого украинского военного
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Эвакуация раненого украинского военного. Архивное фото
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Идея отправки войск поддержки на Украину не вызвала большого энтузиазма в Финляндии, заявил изданию Breaking Defense генеральный директор по оборонной политике в финском министерстве обороны Янне Куусела.
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"Идея не вызвала здесь (в Финляндии - ред.) большого энтузиазма", - приводит издание Breaking Defense слова чиновника.
По его мнению, такая политика широко разделяется странами НАТО, однако он не видит "большого энтузиазма по поводу непосредственного участия НАТО и военного присутствия" на Украине.
"По правде говоря, я не видел чертовски много поддержки по поводу военного присутствия (на Украине) в любом качестве", - заявил Хикки.
В интервью изданию он отметил, что Вашингтон явно не согласился с февральским предложением президента Франции Эммануэля Макрона о том, что западные силы должны быть открыты для отправки войск.
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Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает возможности отправки войск на Украину, если РФ прорвет линии фронта и будет просьба со стороны Украины. По его словам, "многие страны" согласились с подходом Франции о возможной отправке войск.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл опасной риторику Парижа и Лондона по поводу возможности отправки солдат на Украину. В Кремле также заявляли, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, его позиция о нанесении России "стратегического поражения" Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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