https://ria.ru/20240517/finansy-1946691328.html

Минфин подготовил проект приказа для выпуска суверенных евробондов

Минфин подготовил проект приказа для выпуска суверенных евробондов - РИА Новости, 17.05.2024

Минфин подготовил проект приказа для выпуска суверенных евробондов

Минфин России подготовил проект приказа для возможного c 2024 года выпуска суверенных еврооблигаций в условиях изменившейся внешней конъюнктуры, соответствующий РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T15:08

2024-05-17T15:08

2024-05-17T16:35

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Минфин России подготовил проект приказа для возможного c 2024 года выпуска суверенных еврооблигаций в условиях изменившейся внешней конъюнктуры, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.Как пояснили РИА Новости в Минфине России, это технические правки под замещение суверенных еврооблигаций.В настоящее время эмиссия новых выпусков российских суверенных еврооблигаций регулируется приказом министерства финансов от февраля 2012 года. "Вместе с тем из-за введения против РФ внешних ограничений на сегодняшний день эмиссия новых выпусков еврооблигаций на основании приказа № 31н не представляется возможной", - говорится в пояснительной записке к проекту приказа.В соответствии с условиями 2012 года, выпуск еврооблигаций допускается только в долларах и евро, расчеты по которым для РФ в настоящее время затруднены. "Таким образом, мотивом издания нормативного правового акта явилась необходимость утверждения новых условий эмиссии выпусков еврооблигаций с 2024 года", - объясняют авторы проекта."Проектом приказа утверждаются условия эмиссии и обращения еврооблигаций РФ, выпускаемых с 2024 года, содержащие, помимо положений, расширяющих перечень валют, в которых могут быть выражены долговые обязательства, ряд уточнений в части исполнения долговых обязательств, номинальной стоимости облигаций, видов ставок и расчета купонного дохода. Проект приказа подготовлен в целях обеспечения возможности эмиссии c 2024 года еврооблигаций в условиях изменившейся внешней конъюнктуры", - говорится в пояснительной записке.Правительство РФ наделило Минфин России правом выпуска ценных бумаг, замещающих суверенные еврооблигации. Как и в случае с корпоративными эмитентами, замещающие бумаги должны быть идентичны по основным параметрам суверенным еврооблигациям, однако будут выпущены в российской инфраструктуре и будут обращаться на бирже. Выпуск первых бумаг планировался в четвертом квартале 2023 года, но был отложен на фоне активного замещения корпоративных еврооблигаций в конце года.

https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html

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россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика