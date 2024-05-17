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Минфин подготовил проект приказа для выпуска суверенных евробондов - РИА Новости, 17.05.2024
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15:08 17.05.2024 (обновлено: 16:35 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/finansy-1946691328.html
Минфин подготовил проект приказа для выпуска суверенных евробондов
Минфин подготовил проект приказа для выпуска суверенных евробондов - РИА Новости, 17.05.2024
Минфин подготовил проект приказа для выпуска суверенных евробондов
Минфин России подготовил проект приказа для возможного c 2024 года выпуска суверенных еврооблигаций в условиях изменившейся внешней конъюнктуры, соответствующий РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T15:08
2024-05-17T16:35
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Минфин России подготовил проект приказа для возможного c 2024 года выпуска суверенных еврооблигаций в условиях изменившейся внешней конъюнктуры, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.Как пояснили РИА Новости в Минфине России, это технические правки под замещение суверенных еврооблигаций.В настоящее время эмиссия новых выпусков российских суверенных еврооблигаций регулируется приказом министерства финансов от февраля 2012 года. "Вместе с тем из-за введения против РФ внешних ограничений на сегодняшний день эмиссия новых выпусков еврооблигаций на основании приказа № 31н не представляется возможной", - говорится в пояснительной записке к проекту приказа.В соответствии с условиями 2012 года, выпуск еврооблигаций допускается только в долларах и евро, расчеты по которым для РФ в настоящее время затруднены. "Таким образом, мотивом издания нормативного правового акта явилась необходимость утверждения новых условий эмиссии выпусков еврооблигаций с 2024 года", - объясняют авторы проекта."Проектом приказа утверждаются условия эмиссии и обращения еврооблигаций РФ, выпускаемых с 2024 года, содержащие, помимо положений, расширяющих перечень валют, в которых могут быть выражены долговые обязательства, ряд уточнений в части исполнения долговых обязательств, номинальной стоимости облигаций, видов ставок и расчета купонного дохода. Проект приказа подготовлен в целях обеспечения возможности эмиссии c 2024 года еврооблигаций в условиях изменившейся внешней конъюнктуры", - говорится в пояснительной записке.Правительство РФ наделило Минфин России правом выпуска ценных бумаг, замещающих суверенные еврооблигации. Как и в случае с корпоративными эмитентами, замещающие бумаги должны быть идентичны по основным параметрам суверенным еврооблигациям, однако будут выпущены в российской инфраструктуре и будут обращаться на бирже. Выпуск первых бумаг планировался в четвертом квартале 2023 года, но был отложен на фоне активного замещения корпоративных еврооблигаций в конце года.
https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html
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россия, министерство финансов рф (минфин россии), экономика
Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Экономика
Минфин подготовил проект приказа для выпуска суверенных евробондов

Минфин подготовил проект для возможного с 2024 г выпуска суверенных евробондов

© iStock.com / tdub303Мужчина проверяет финансовую информацию на экране смартфона
Мужчина проверяет финансовую информацию на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© iStock.com / tdub303
Мужчина проверяет финансовую информацию на экране смартфона. Архивное фото
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Минфин России подготовил проект приказа для возможного c 2024 года выпуска суверенных еврооблигаций в условиях изменившейся внешней конъюнктуры, соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Как пояснили РИА Новости в Минфине России, это технические правки под замещение суверенных еврооблигаций.
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В настоящее время эмиссия новых выпусков российских суверенных еврооблигаций регулируется приказом министерства финансов от февраля 2012 года. "Вместе с тем из-за введения против РФ внешних ограничений на сегодняшний день эмиссия новых выпусков еврооблигаций на основании приказа № 31н не представляется возможной", - говорится в пояснительной записке к проекту приказа.
В соответствии с условиями 2012 года, выпуск еврооблигаций допускается только в долларах и евро, расчеты по которым для РФ в настоящее время затруднены. "Таким образом, мотивом издания нормативного правового акта явилась необходимость утверждения новых условий эмиссии выпусков еврооблигаций с 2024 года", - объясняют авторы проекта.
"Проектом приказа утверждаются условия эмиссии и обращения еврооблигаций РФ, выпускаемых с 2024 года, содержащие, помимо положений, расширяющих перечень валют, в которых могут быть выражены долговые обязательства, ряд уточнений в части исполнения долговых обязательств, номинальной стоимости облигаций, видов ставок и расчета купонного дохода. Проект приказа подготовлен в целях обеспечения возможности эмиссии c 2024 года еврооблигаций в условиях изменившейся внешней конъюнктуры", - говорится в пояснительной записке.
Правительство РФ наделило Минфин России правом выпуска ценных бумаг, замещающих суверенные еврооблигации. Как и в случае с корпоративными эмитентами, замещающие бумаги должны быть идентичны по основным параметрам суверенным еврооблигациям, однако будут выпущены в российской инфраструктуре и будут обращаться на бирже. Выпуск первых бумаг планировался в четвертом квартале 2023 года, но был отложен на фоне активного замещения корпоративных еврооблигаций в конце года.
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