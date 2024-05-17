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В ООН отказались комментировать решение ЕС о запрете вещания российских СМИ - РИА Новости, 17.05.2024
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20:38 17.05.2024
https://ria.ru/20240517/evrosoyuz-1946790346.html
В ООН отказались комментировать решение ЕС о запрете вещания российских СМИ
В ООН отказались комментировать решение ЕС о запрете вещания российских СМИ - РИА Новости, 17.05.2024
В ООН отказались комментировать решение ЕС о запрете вещания российских СМИ
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак отказался комментировать решение европейских властей о запрете вещания на своей территории ряда... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T20:38
2024-05-17T20:38
в мире
россия
фархан хак
евросоюз
еврокомиссия
европарламент
санкции в отношении россии
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ООН, 17 мая – РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак отказался комментировать решение европейских властей о запрете вещания на своей территории ряда СМИ, включая РИА Новости. Ранее ЕС сообщил, что принял решение о запрете на вещание на своей территории ряда СМИ, включая РИА Новости, "Известия", "Российскую газету", а также Voice of Europe. В Еврокомиссии заявили, что эти меры не будут мешать подпадающим под санкции СМИ и их сотрудникам осуществлять свою деятельность, за исключением вещания. Как заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, реакция на решение ЕС о запрете на вещание ряда СМИ прорабатывается. "Полагаю, это решение европейского органа, так что мне нечего сказать отсюда. Вы можете обратиться к нашим коллегам, занимающимся защитой прав человека", - сказал Хак на брифинге. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направлял обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призывал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
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в мире, россия, фархан хак, евросоюз, еврокомиссия, европарламент, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Фархан Хак, Евросоюз, Еврокомиссия, Европарламент, Санкции в отношении России
В ООН отказались комментировать решение ЕС о запрете вещания российских СМИ

В секретариате ООН отказались комментировать запрет на вещание ряда СМИ в ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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ООН, 17 мая – РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак отказался комментировать решение европейских властей о запрете вещания на своей территории ряда СМИ, включая РИА Новости.
Ранее ЕС сообщил, что принял решение о запрете на вещание на своей территории ряда СМИ, включая РИА Новости, "Известия", "Российскую газету", а также Voice of Europe. В Еврокомиссии заявили, что эти меры не будут мешать подпадающим под санкции СМИ и их сотрудникам осуществлять свою деятельность, за исключением вещания. Как заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, реакция на решение ЕС о запрете на вещание ряда СМИ прорабатывается.
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Еврокомиссия пояснила запрет на вещание СМИ
Вчера, 20:22
"Полагаю, это решение европейского органа, так что мне нечего сказать отсюда. Вы можете обратиться к нашим коллегам, занимающимся защитой прав человека", - сказал Хак на брифинге.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными.
За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран.
Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев направлял обращение представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезе Рибейру и призывал ее принять меры по соблюдению норм, касающихся свободы прессы, из-за притеснения русскоязычных изданий.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
МИД предупредил об ответных мерах на санкции против российских СМИ
Вчера, 18:47
 
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