https://ria.ru/20240517/evrosoyuz-1946781253.html

Запрет СМИ в Евросоюзе нарушает право на свободу слова, заявил эксперт

Запрет СМИ в Евросоюзе нарушает право на свободу слова, заявил эксперт - РИА Новости, 17.05.2024

Запрет СМИ в Евросоюзе нарушает право на свободу слова, заявил эксперт

Запрет на вещание РИА Новости, "Известий" и "Российской газеты" и Voice of Europe в Евросоюзе очевидно нарушает право на свободу слова, такие меры ничем не... РИА Новости, 17.05.2024

2024-05-17T19:42

2024-05-17T19:42

2024-05-17T19:42

россия

владислав белов

евросоюз

в мире

европарламент

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Запрет на вещание РИА Новости, "Известий" и "Российской газеты" и Voice of Europe в Евросоюзе очевидно нарушает право на свободу слова, такие меры ничем не обоснованы, это происходит на фоне опасений по поводу якобы вмешательства Москвы в грядущие выборы в Европарламент, заявил РИА Новости заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов. Ранее в Европейской комиссии, комментируя решение о новом запрете на вещание в Евросоюзе ряда СМИ, включая российские, заявили, что оно якобы "не направлено против свободы слова" и гарантирует право журналистов на профессиональную деятельность. "Да, это нарушает (право на свободу слова - ред.). Потому что основание для того, чтобы не допускать альтернативное мнение и выверять, что информация, которая содержится в российских СМИ, является ложью, не обосновано. Если бы была возможность подавать в суд за такие оскорбления, наверное, это можно было бы сделать", - сказал Белов в беседе с агентством, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, российский фактор используется в ходе подготовки к грядущим выборам в Европарламент. "Оно же и идёт, что мы вмешиваемся. Уже было сказано. Это нарушение всех норм, законов, мы должны об этом постоянно заявлять", - подчеркнул Белов. Он отметил, что в европейском сообществе культивируется стереотип о том, что российские СМИ распространяют ложь. "Всё, что мы говорим и пытаемся донести - это ложь... Считается, что мы дезинформируем западное сообщество", - подчеркнул Белов. Эксперт добавил, что в ближайшее время в Евросоюзе вряд ли отменят это решение. "Мы последующие пять лет обречены на такое противостояние", - подчеркнул он. Ранее ЕС сообщил, что принял решение о запрете на вещание на своей территории ряда СМИ, включая российские РИА Новости, "Известия", "Российскую газету", а также Voice of Europe. В решении указывается, что запрет на вещание не будет препятствовать деятельности на территории Евросоюза сотрудников подсанкционных СМИ, не связанной с распространением вещания. Как заявила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, реакция на решение ЕС о запрете на вещание ряда СМИ прорабатывается. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT во вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не ожидала, что Запад введет санкции в отношении журналистов, спортсменов, представителей культуры.

https://ria.ru/20240517/mid-1946763573.html

https://ria.ru/20240517/zapret-1946708703.html

https://ria.ru/20240517/evrosoyuz-1946766215.html

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россия, владислав белов, евросоюз, в мире, европарламент, санкции в отношении россии