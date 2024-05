https://ria.ru/20240517/evrosoyuz-1946766215.html

Фактический запрет вещания в ЕС российских СМИ потребует больше времени

2024-05-17T18:56

2024-05-17T18:56

2024-05-17T19:20

БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Фактический запрет на вещание на территории ЕС ряда российских СМИ в соответствии с принятым в пятницу решением Евросоюза, включившим РИА Новости, "Известия", "Российскую газету", а также Voice of Europe, начнет действовать не ранее 25 июня, а также потребует дополнительных исполнительных решений Совета ЕС, следует из опубликованного в официальном журнале союза пояснения.Ранее ЕС сообщил, что принял решение о запрете на вещание на своей территории ряда СМИ, включая российские РИА Новости, "Известия", и "Российскую газету", а также Voice of Europe. В решении также указывается, что запрет на вещание не будет препятствовать профессиональной деятельности на территории Евросоюза журналистов подсанкционных СМИ, не связанной с распространением вещания. В опубликованном в пятницу в официальном журнале ЕС постановлении по решению указывается, что оно вступает в силу на следующий день после публикации в официальном журнале, то есть в субботу."Приложение XV к постановлению ЕС №833/2014 меняется в соответствии с приложением к настоящему решению. Это изменение будет применяться к указанным в нем одной или нескольким организациям начиная с 25 июня 2024 года при условии, что Совет ЕС, рассмотрев конкретные случаи, выпустит соответствующие исполнительные акты", - говорится в пояснении.В приложении к новому постановлению сообщается, что в "приложение XV добавлены следующие организации: Voice of Europe, РИА Новости, "Известия", "Российская газета".Там также указывается, что постановление ЕС "является обязательным в полном объеме и подлежит прямому применению во всех государствах-членах".

россия

2024

Новости

