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Фактический запрет вещания в ЕС российских СМИ потребует больше времени - РИА Новости, 17.05.2024
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18:56 17.05.2024 (обновлено: 19:20 17.05.2024)
https://ria.ru/20240517/evrosoyuz-1946766215.html
Фактический запрет вещания в ЕС российских СМИ потребует больше времени
Фактический запрет вещания в ЕС российских СМИ потребует больше времени - РИА Новости, 17.05.2024
Фактический запрет вещания в ЕС российских СМИ потребует больше времени
Фактический запрет на вещание на территории ЕС ряда российских СМИ в соответствии с принятым в пятницу решением Евросоюза, включившим РИА Новости, "Известия",... РИА Новости, 17.05.2024
2024-05-17T18:56
2024-05-17T19:20
евросоюз
россия
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Фактический запрет на вещание на территории ЕС ряда российских СМИ в соответствии с принятым в пятницу решением Евросоюза, включившим РИА Новости, "Известия", "Российскую газету", а также Voice of Europe, начнет действовать не ранее 25 июня, а также потребует дополнительных исполнительных решений Совета ЕС, следует из опубликованного в официальном журнале союза пояснения.Ранее ЕС сообщил, что принял решение о запрете на вещание на своей территории ряда СМИ, включая российские РИА Новости, "Известия", и "Российскую газету", а также Voice of Europe. В решении также указывается, что запрет на вещание не будет препятствовать профессиональной деятельности на территории Евросоюза журналистов подсанкционных СМИ, не связанной с распространением вещания. В опубликованном в пятницу в официальном журнале ЕС постановлении по решению указывается, что оно вступает в силу на следующий день после публикации в официальном журнале, то есть в субботу."Приложение XV к постановлению ЕС №833/2014 меняется в соответствии с приложением к настоящему решению. Это изменение будет применяться к указанным в нем одной или нескольким организациям начиная с 25 июня 2024 года при условии, что Совет ЕС, рассмотрев конкретные случаи, выпустит соответствующие исполнительные акты", - говорится в пояснении.В приложении к новому постановлению сообщается, что в "приложение XV добавлены следующие организации: Voice of Europe, РИА Новости, "Известия", "Российская газета".Там также указывается, что постановление ЕС "является обязательным в полном объеме и подлежит прямому применению во всех государствах-членах".
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РИА Новости
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евросоюз, россия, санкции в отношении россии
Евросоюз, Россия, Санкции в отношении России
Фактический запрет вещания в ЕС российских СМИ потребует больше времени

Фактический запрет вещания в ЕС российских СМИ произойдет не ранее 25 июня

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 17 мая – РИА Новости. Фактический запрет на вещание на территории ЕС ряда российских СМИ в соответствии с принятым в пятницу решением Евросоюза, включившим РИА Новости, "Известия", "Российскую газету", а также Voice of Europe, начнет действовать не ранее 25 июня, а также потребует дополнительных исполнительных решений Совета ЕС, следует из опубликованного в официальном журнале союза пояснения.
Ранее ЕС сообщил, что принял решение о запрете на вещание на своей территории ряда СМИ, включая российские РИА Новости, "Известия", и "Российскую газету", а также Voice of Europe. В решении также указывается, что запрет на вещание не будет препятствовать профессиональной деятельности на территории Евросоюза журналистов подсанкционных СМИ, не связанной с распространением вещания. В опубликованном в пятницу в официальном журнале ЕС постановлении по решению указывается, что оно вступает в силу на следующий день после публикации в официальном журнале, то есть в субботу.
"Приложение XV к постановлению ЕС №833/2014 меняется в соответствии с приложением к настоящему решению. Это изменение будет применяться к указанным в нем одной или нескольким организациям начиная с 25 июня 2024 года при условии, что Совет ЕС, рассмотрев конкретные случаи, выпустит соответствующие исполнительные акты", - говорится в пояснении.
В приложении к новому постановлению сообщается, что в "приложение XV добавлены следующие организации: Voice of Europe, РИА Новости, "Известия", "Российская газета".
Там также указывается, что постановление ЕС "является обязательным в полном объеме и подлежит прямому применению во всех государствах-членах".
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